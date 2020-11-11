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Polonya’da Bağımsızlık Günü yürüyüşünde aşırı sağcılar polisle çatıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 21:13 | Son Güncelleme

Polonya’nın bağımsızlığını yeniden kazanışının 102.

Polonya’nın bağımsızlığını yeniden kazanışının 102. yıldönümünde aşırı sağcılar polisle çatıştı. Çıkan arbede sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, onlarca kişi de gözaltına alındı.
Polonya’da Bağımsızlık Günü kutlamalarına gölge düştü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aşırı sağcı gruplar başkent Varşova’da "Bağımsızlık Yürüyüşü" düzenlemek istedi. Önceki yıllarda ırkçı, İslam ve Yahudilik karşıtı sloganların atıldığı, kamu mallarının ateşe verildiği aşırı sağcı grupların bu yıl gerçekleştirdiği yürüyüşüne Varşova Belediyesi korona virüs salgını gerekçesiyle izin vermedi. Yürüyüşün organizatörleri konuyu taşıdıkları mahkemeden de ret yanıtı alınca yürüyüş yerine araba, motosiklet ve bisikletli tur gerçekleştirme kararı aldı. Bu kapsamda grup bugün Türkiye saatiyle 16.00’da Varşova kent merkezinde Jerozolimskie Caddesi üzerinde bulunan Dmowskiego Kavşağı’nda toplandı. Organizatörlerin beyanlarının aksine toplanan gruptaki binlerce kişinin yaya halde olduğu görüldü. Varşova polisi, yaya katılımcılara salgın dolayısıyla alınan kararlara göre toplanmalarının yasak olması nedeniyle dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis ile organizatörler arasındaki görüşmelerin ardından yürüyüşün başlamasına izin verildi. Binlerce kişi, Dmowskiego Kavşağından Vistül Nehrinin karşı tarafında bulunan George Washington Kavşağı’na yürümeye başladı. Ancak gruptan bazı kişiler De Gaulle Kavşağı’na vardıkları sırada güvenliği sağlamakla görevli çevik kuvvet polislerine havai fişek, işaret fişekleri ve cam şişe atmaya başladı. Bunun üzerine polis, kalabalığa biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan arbedede bazı katılımcılar ve bazı polis memurları yaralandı. Yaralılara olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, durumu ağır olan birkaç kişi ise hastaneye kaldırıldı.
De Gaulle Kavşağı’nda polisle çatışmalar yaşanırken, aşırı sağcı grubun Poniatowski Köprüsü üzerine ulaştığı esnada köprünün yanında bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre gruptaki kişilerin eve fişek attığını, ancak fişeklerin 2 kat altta bulunan başka bir evin camını kırarak evde yangının çıkmasına yol açtığı belirtildi. Bölgede güvenlik amaçlı bulunan itfaiye ekiplerince evdeki yangına müdahale edilirken, radikal grupların yürüyüş güzergahı boyunca polisle çatışması devam etti. Varşova Emniyet Müdürlüğü, polisin göstericileri geri püskürtmek için yer yer yivli av tüfeği kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.
Güzergah boyunca bazı dükkanların camlarının kırıldığı, kimi araçların yakıldığı yürüyüşün kontrolden çıkması üzerine "Bağımsızlık Yürüyüşü" organizatörleri, yürüyüşü Varşova Merkez Tren İstasyonu’nun önü yerine George Washington Kavşağı’nda sonlandırma kararı aldı. Ancak yürüyüşçüler arasında bulunan bazı agresif gruplar, gösteriyi sonlandırmak yerine yeniden polisle çatıştı. Söz konusu grupların Varşova-Stadyum Tren İstasyonu’na sığınması sonucu tren seferleri askıya alındı. Polisin tren istasyonuna girerek çok sayıda kişiyi gözaltına almasının ardından olaylar sona erdi.

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