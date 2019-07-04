HABER

Polonya'da "Batı Balkanlar Zirvesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Poznan'da düzenlenen iki günlük zirveye, AB yetkilileri ile Batı Balkan ülkelerinden bakanlar katılıyor - AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn: - "Batı Balkanlar, Avrupa'nın bir parçasıdır. Ortak geçmiş, coğrafya ve kültür mirasının yanı sıra ortak imkan ve sorunları da paylaşıyoruz"

POZNAN (AA) - Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen "Batı Balkanlar Zirvesi" başladı.

Batı Balkan ülkelerinden hükümet temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin bir araya geldiği zirvede, bu ülkelerin AB'ye üyelik süreçlerinin ekonomik ve güvenlik boyutları ile bölge ülkeleri arasındaki sorunların ele alınması planlanıyor.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin Avrupa için önemine işaret ederek, "Batı Balkanlar, Avrupa'nın bir parçasıdır. Ortak geçmiş, coğrafya ve kültür mirasının yanı sıra ortak imkan ve sorunları da paylaşıyoruz. Bizler, birbirimize bağlıyız." dedi.

Hahn, görevi süresince Batı Balkan ülkeleriyle başarılı bir yol izlediklerini belirterek, "AB Komisyonunun, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması önerisini destekliyorum. Avrupa Konseyi de ekimde bu pozitif yaklaşımımızı kabul edecektir." diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz de Batı Balkanlar'ın AB'ye istikrar ve kalkınma sağlayacağına inandığını dile getirerek, "Batı Balkan ülkeleri olmadan Avrupa'nın hem coğrafi hem de jeopolitik anlamda tam olduğunu söyleyemeyiz." ifadesini kullandı.

İki gün sürecek zirveye, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj, Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ve Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic katılıyor.

Polonya'da "Batı Balkanlar Zirvesi"

- Poznan'da düzenlenen iki günlük zirveye, AB yetkilileri ile Batı Balkan ülkelerinden bakanlar katılıyor - AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn: - "Batı Balkanlar, Avrupa'nın bir parçasıdır. Ortak geçmiş, coğrafya ve kültür mirasının

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi

AB-Batı Balkan Zirvesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Balkan Polonya Zirve

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Valilik açıkladı! O iddialara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.