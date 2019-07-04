POZNAN (AA) - Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen "Batı Balkanlar Zirvesi" başladı.

Batı Balkan ülkelerinden hükümet temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin bir araya geldiği zirvede, bu ülkelerin AB'ye üyelik süreçlerinin ekonomik ve güvenlik boyutları ile bölge ülkeleri arasındaki sorunların ele alınması planlanıyor.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin Avrupa için önemine işaret ederek, "Batı Balkanlar, Avrupa'nın bir parçasıdır. Ortak geçmiş, coğrafya ve kültür mirasının yanı sıra ortak imkan ve sorunları da paylaşıyoruz. Bizler, birbirimize bağlıyız." dedi.

Hahn, görevi süresince Batı Balkan ülkeleriyle başarılı bir yol izlediklerini belirterek, "AB Komisyonunun, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması önerisini destekliyorum. Avrupa Konseyi de ekimde bu pozitif yaklaşımımızı kabul edecektir." diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz de Batı Balkanlar'ın AB'ye istikrar ve kalkınma sağlayacağına inandığını dile getirerek, "Batı Balkan ülkeleri olmadan Avrupa'nın hem coğrafi hem de jeopolitik anlamda tam olduğunu söyleyemeyiz." ifadesini kullandı.