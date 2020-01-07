Polonya’da belediye tiyatrosu oyuncularına cinsel taciz iddiası

Polonya’da belediyeye bağlı bir tiyatronun direktörü olan Henryk Jacek Schoen, çalışanlara ve oyunculara cinsel tacizde bulunarak mobbing uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Polonya’nın Krakow şehrinde Krakow Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren Bagatela Tiyatrosunun 20 yıllık direktörü Henryk Jacek Schoen, cinsel taciz ve mobbing suçlaması iddiasıyla gözaltına alındı. Malapolska Polisi Basın Sözcüsü Sebastian Glen tarafından yapılan açıklamada, gözaltı işleminin Krakow Savcılığının emriyle gerçekleştiği belirtilirken, direktör Schoen’in evinde de arama yapıldığı ifade edildi. Dosya kapsamında 12’si mağdur kadın olmak üzere 15 kişinin ifadesine başvurulduğu bildirildi.

Tiyatro direktörü suçlamaları reddetti

Bagatela Tiyatrosunda çalışan kadın oyuncular ile kadın idari çalışanların bir kısmı geçtiğimiz günlerde direktör Henryk Jacek Schoen tarafından cinsel tacize ve mobbinge uğradıklarını açıklayarak Krakow Belediye Başkanı Jacek Majcharowski ve Krakow Savcılığından gereğinin yapılmasını talep etmişti. Tiyatro Direktörü Schoen’in ise kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddettiği belirtildi.



