HABER
  4. Polonya’da bir adam, horlayan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Polonya’da bir adam, horlayan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Polonya’da bir kişi, uyuyan arkadaşını horladığı için bıçaklayarak öldürdü.

Polonya’da bir kişi, uyuyan arkadaşını horladığı için bıçaklayarak öldürdü. Gözaltında alınca zanlı suçunu itiraf edince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Akıllara durgunluk veren olay Polonya’nın Olsztyn şehrinde bir bağ evinde meydana geldi. 37 ve 40 yaşlarında ismi açıklanmayan iki arkadaş bağ evinde alkol tüketti. Gecenin ilerleyen saatlerinde uyumaya karar veren ikiliden 40 yaşındaki adam uykuya daldı. Ancak 37 yaşındaki alkollü diğer şahıs arkadaşının horlaması nedeniyle duruma sinirlenerek uyandırdığı arkadaşıyla tartıştı. Öfkeli adam, tartışmanın ardından horlayan arkadaşını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 40 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları geldikleri bağ evinde talihsiz adamın cansız bedenini buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis başlattığı arama çalışmaları sonucunda kaçan zanlıyı suç aletiyle birlikte kentin başka bir noktasında yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Ağaçtaki kedi, yürüyen çocuğun üzerine atladıAğaçtaki kedi, yürüyen çocuğun üzerine atladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Sosyal yardıma ayrılan kaynak 55 milyar TL"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Sosyal yardıma ayrılan kaynak 55 milyar TL"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül faytonlarla ilgili yeni sistemi anlattı

Adalar'da yeni dönem! Erdem Gül sistemi anlattı

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

Muğla'dan acı haber! Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

Platonik aşk cinayetinde yeni gelişme! İki kız kardeşin katiliyle ilgili flaş karar

Platonik aşk cinayetinde yeni gelişme!

Burnunu kıran kişinin eşini muayene etmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Burnunu kıran kişinin eşini muayene etmişti! Görüntüler ortaya çıktı

Karnesini görünce ağlamaya başladı

Karnesini görünce ağlamaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.