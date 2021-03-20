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Polonya’da bir ağaçta 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

20.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’da ormandaki bir ağaçta 2.

Polonya’da ormandaki bir ağaçta 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bombanın hangi amaçla ağaca konulduğu bilinmezken etkisiz hale getirildi.

Polonya’nın güneydoğusunda bulunan Pulawy kasabasına bağlı Anielin köyü yakınlarında bir ağaçta 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. İsmi açıklanmayan bir kişi, ormanda yürüyüş yaparken tesadüfen bir ağacın dalları arasında duran bir demir parçası fark etti. Cismin ne olduğunu tam olarak anlamayan şahıs, 2. Dünya Savaşı’nda büyük çarpışmalara sahne olmuş Polonya’da toprak altında, denizde hala çok sayıda patlayıcı bulunduğu için durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polisin yaptığı ilk inceleme sonucu cismin bomba olduğu belirlendi.

Ormana bomba imha ekipleri sevk edildi. Söz konusu cismin 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan SD1 hava bombası olduğunu tespit eden bomba imha uzmanları, bombanın savaş devam ederken ya da savaşın hemen sonrasında ağacın dalları arasına yerleştirilmiş olabileceğini belirtti. Hangi amaçla, kim tarafından ormandaki ağaca konulduğu bilinmeyen paslı hava bombası, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

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