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Polonya’da bir aileden üç kişi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:52 | Son Güncelleme

Polonya’da bir aileden üç kişi öldürüldü

VARŞOVA (AA) - Polonya’nın güneybatısındaki Zabkowice Slaskie kasabasında anne, baba ve 7 yaşındaki çocukları evlerinde öldürüldü.

Polonya Haber Ajansı PAP’nin haberine göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan bölge polis sözcüsü Ilona Golec, ebeveyn ve 7 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü bilgisini teyit etti ancak olay hakkında detaylı bilgi paylaşamayacağını belirtti.

Polonya basınında, ailenin 18 yaşındaki dördüncü üyesinin, önce hırsızların ailesini katlettiği iddiasıyla polis çağırdığı, polisin sorgulaması sonucunda ise söz konusu gencin bir baltayla ailesini öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine tutuklandığı bilgisine yer verildi.

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