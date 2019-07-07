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Polonya'da bir binada gaz patlaması: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyindeki Bytom şehrinde bir apartmanda yaşanan gaz patlaması sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

VARŞOVA (AA) - Polonya’nın güneyindeki Bytom şehrinde bir binada gazın neden olduğu patlama sonucunda 3 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.

Polonya Radyosunun aktardığı habere göre, binada meydana gelen patlamada 39 yaşında bir kadın ve 4-5 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi de hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Mateusz Morawiecki, yaptığı açıklamada, gaz patlaması sonucu anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Morawiecki, yaralılardan birinin patlama esnasında binanın önünden geçen bir kişi olduğunu ve bu kişinin vücudunun tamamen yandığını kaydetti.

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Mateusz Morawiecki Polonya’da bir binada patlama:3 ölü varşova

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