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  4. Polonya’da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlara yem oldu

Polonya’da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlara yem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Polonya’da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlar tarafından yenildi.

Polonya’da bir çiftçi yetiştirdiği domuzlar tarafından yenildi. Çiftçiden geri kalan kemikler üzerinde yapılan DNA testleri kemiklerin talihsiz adama ait olduğunu kanıtladı.
Olay, Polonya’nın Aşağı Silezya bölgesindeki Osiek kasabasında meydana geldi. Buna göre 71 yaşındaki bir çiftçi domuz yetiştirmek için kasabada bir yer kiraladı. Aynı zamanda burada yatıp kalktığı belirlenen çiftçiyi 31 Aralık’tan bu yana gören olmadı. Çiftçinin akıbetini merak eden mal sahibi ve komşular, 8 Ocak’ta girdikleri çiftlikte kemik parçalarıyla karşılaştı. Olay yerine çağrılan savcının talimatıyla bulunan kemikler üzerinde DNA testi yapıldı. Testin sonucu kemiklerin talihsiz çiftçiye ait olduğu belirlendi.
Legnica Bölge Savcılığı Sözcüsü Lidia Tkaczyszyn ismi açıklanmayan talihsiz çiftçinin yetiştirdiği domuzların bir kısmının çiftlik domuzu, bir kısmının da yapan domuzu olduğunu tespit ettiklerini ifade ederken, yapılan otopside yaşlı adamın ölüm nedeninin belirlenemediğini söyledi. Talihsiz adamın fenalaşıp bayıldıktan sonra domuzlar tarafından yenildiği üzerinde durulurken, Lubin Savcılığının konuya ilişkin soruşturması ise sürüyor.

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