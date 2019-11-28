HABER

Polonya'da Birleşik Sağ Koalisyonu dönemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 23:29 | Son Güncelleme

Polonya'da Birleşik Sağ Koalisyonu dönemi

VARŞOVA (AA) - Polonya'da geçen ay yapılan seçimlerin galibi Birleşik Sağ Koalisyonunu oluşturan Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Birleşik Polonya Partisi (SP) ve Anlaşma Partisi liderleri yeni koalisyon anlaşması imzaladı.

Polonya radyosundaki haberde, PiS Sözcüsü Krzysztof Sobolewski'nin açıklamalarına yer verildi.

Sobolewski, PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, SP Başkanı Jaroslaw Gowin ve Anlaşma Partisi Başkanı Zbigniew Ziobro arasında yeni koalisyon anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Üç partinin uzlaşı sağladığı önceki koalisyon anlaşmasının 11 Kasım'a kadar geçerli olduğunu belirten Sobolewski, yeni anlaşmanın içeriğine ilişkin açıklama yapılmayacağını söyledi.

PiS öncülüğünde geçen ekimde yapılan seçimlere giren Birleşik Sağ Koalisyonu, yüzde 43'ün üzerinde oy alarak seçimlerin galibi olmuş, 460 sandalyeden oluşan ulusal meclise 235 milletvekili sokmayı başarmıştı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
TBMM'de gerilim! 'General eskisi' sözleri ortalığı karıştırdıTBMM'de gerilim! 'General eskisi' sözleri ortalığı karıştırdı
Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (5)Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (5)
Anahtar Kelimeler:
Anlaşma Partisi Birleşik Polonya Partisi (SP) Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) PiS Sözcüsü Krzysztof Sobolewski Polonya’da Birleşik Sağ Koalisyonu dönemi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda "Tank Palet Fabrikası" tartışması

TBMM'de gerilim! 'General eskisi' sözleri ortalığı karıştırdı

CHP’li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu

Görüntüler büyük tepki çekmişti! CHP'li eski başkan disipline gönderildi

Bakan Soylu'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Bakan Soylu'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

AK Parti'li Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 'sosyal yardım' tartışması

AK Parti'li Şahin ile belediye arasında 'sosyal yardım' tartışması

Cem Uzan'ın avukatı açıkladı: Türkiye'ye dönüyor!

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.