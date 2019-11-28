Polonya'da Birleşik Sağ Koalisyonu dönemi

VARŞOVA (AA) - Polonya'da geçen ay yapılan seçimlerin galibi Birleşik Sağ Koalisyonunu oluşturan Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Birleşik Polonya Partisi (SP) ve Anlaşma Partisi liderleri yeni koalisyon anlaşması imzaladı.

Polonya radyosundaki haberde, PiS Sözcüsü Krzysztof Sobolewski'nin açıklamalarına yer verildi.

Sobolewski, PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, SP Başkanı Jaroslaw Gowin ve Anlaşma Partisi Başkanı Zbigniew Ziobro arasında yeni koalisyon anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Üç partinin uzlaşı sağladığı önceki koalisyon anlaşmasının 11 Kasım'a kadar geçerli olduğunu belirten Sobolewski, yeni anlaşmanın içeriğine ilişkin açıklama yapılmayacağını söyledi.

PiS öncülüğünde geçen ekimde yapılan seçimlere giren Birleşik Sağ Koalisyonu, yüzde 43'ün üzerinde oy alarak seçimlerin galibi olmuş, 460 sandalyeden oluşan ulusal meclise 235 milletvekili sokmayı başarmıştı.

