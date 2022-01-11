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Polonya’da Covid-19 ölümleri 100 bini geçti

11.01.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 100 bini geçti.

Polonya’da Covid-19 ölümleri 100 bini geçti

38 milyon nüfuslu Polonya, dünyada en yüksek ölüm oranına sahip ülkeler arasında.Koronavirüs pandemisi yeni varyantlar nedeniyle dünya genelinde yayılmaya devam ederken ölüm oranları da artıyor.

Polonya’da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısının 100 bini geçti. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski yaptığı açıklamada "Bugün başka bir acı gün. Ancak bugünü daha da acı yapan 100 bin ölüm sınırını geçmiş olmamız" dedi.

Niedzielski son günlük verilerin 493 kişinin yaşamını yitirdiğini gösterdiğini ve böylece salgında toplam ölü sayısının 100 bin 254’e yükseldiğini söyledi. Bakan, 18 bin kişinin de hastanede tedavi gördüğünü aktardı. Polonya’nın nüfusu 38 milyon. Polonya'da salgında şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre toplam 4,22 milyon vaka tespit edildi.

Ölüm oranı ABD ve Rusya'yı geçti

Polonya bir milyon kişi başına düşen ölü sayısında geçen hafta 57’den fazla kişinin yaşamını yitirmesiyle Oxford Üniversitesi’nin veri projesi Our World'e göre dünyanın en yüksek orana sahip ülkeleri arasında bulunuyor. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 34 ve Rusya'da ise 38 olarak kaydedildi.

AFP’nin topladığı verilere göre Polonya son 14 günde 100 bin kişide 14,31 ölüm kaydetti. Bu sayı Trinidad ve Tobago, Moldova, Gürcistan, Macaristan ve San Marino’dan sonra en yüksek altıncı oran. Polonya’nın komşusu Almanya’da ise bu oran 4,31 düzeyinde. Almanya ölüm oranında 26'ncı sırada yer alıyor.

Polonya'da hükümete eleştiri

Polonyalıların yüzde 63’ünün Covid-19 aşısı olduğu belirtiliyor. Bu oran Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki en düşük seviyelerden biri. Polonya hükümeti Polonyalıları aşı olmaya çağırıyor ancak muhalefet aşı sertifikası zorunluluğu getirmeyen hükümeti daha sert tedbirler almamakla eleştiriyor.

Avrupa’da salgında en fazla yaşamını yitiren kişi sayısında İtalya 139 bin kişi ile birinci sırada yer alırken, İtalya’yı Fransa, Almanya ve Polonya takip ediyor. İtalya'nın nüfusu 60 milyona yakın, Fransa'nın 67,4 milyon, Almanya'nın ise 83,2 milyon civarında bulunuyor. Fransa'da salgında toplam 122 bin kişi, Almanya'da ise 114 bin kişi yaşamını yitirdi.

DSÖ verilerine göre İtalya'da toplam vaka sayısı 7,43 milyon, Fransa'da 11,8 milyon, Almanya'da ise 7,53 milyon olarak kaydedildi.

AFP, Reuters/ SSB, EC
© Deutsche Welle Türkçe

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