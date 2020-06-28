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  4. Polonya'da Cumhurbaşkanı Duda ikinci dönem için yarışıyor

Polonya'da Cumhurbaşkanı Duda ikinci dönem için yarışıyor

28.06.2020 18:24 | Son Güncelleme

Polonya'da seçmenler koronavirüs nedeniyle mayıs ayında yapılamayan cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti.

Polonya'da 30 milyondan fazla seçmen pazar günü yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başındaydı. Seçmenler koronavirüs nedeniyle özel tedbirlerin alındığı oy merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Varşova'deki yüksek seçim kurulu koronavirüs krizine rağmen seçime katılımın yüksek olduğunu, öğleye kadar seçmenlerin yüzde 24'ünün oy kullandığını açıkladı. 2015'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı saatlerde katılım yaklaşık yüzde 14 düzeyindeydi.

11 aday yarışıyor

Cumhurbaşkanlığı için 11 aday yarışıyor. Son anketlere göre iktidardaki milliyetçi muhafazakar Hak ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği şu anki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda seçimin favorisi. Ona en yakın aday ise Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski. Trzaskowski muhalefetteki partilerin oluşturduğu Vatandaş Koalisyonu (KO) tarafından destekleniyor.

İlk turda adaylardan birinin mutlak çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor. Bu durumda iki hafta sonra ikinci tur seçimler yapılacak.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 10 Mayıs'ta yapılması planlanmıştı. Ancak seçimler koronavirüs krizi nedeniyle son anda ertelendi.

Pazar günü yapılan seçimlerde geniş çaplı hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri alındı. Alınan önlemler uyarınca seçim merkezlerine az sayıda seçmenin kabul edilmesi nedeniyle, maske takmış seçmenler merkezlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Seçim gözetmenleri de eldiven ve şeffaf siperlik kullandı.

dpa/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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