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Polonya’da deli dana hastalığına rastlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

Polonya’da deli dana hastalığına rastlandı.

Polonya’da deli dana hastalığına rastlandı. Vakanın tespiti Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından da onaylanırken, Polonya Devlet Veterinerlik Enstitüsü tarafından söz konusun durumun Polonya et ihracatını etkilemeyeceği açıklandı.
Polonya’nın Aşağı Silesia bölgesindeki Mirsk kentinde bir hayvan çiftliğinde halk arasında deli dana hastalığı olarak bilinen bovine spongiform ensefaliti (BSE) hastalığına rastlandı. Hastalıktan şüphelenilen inekten alınan örneklerde yapılan tetkikler, hayvanda deli dana hastalığı olduğunu ortaya koydu. Devlet Veterinerlik Enstitüsü Müdürü Krzysztof Niemczuk vakayı doğrularken, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün de konuya ilişkin açıklama yayınladığını belirtti.
Hastalığın tespit edildiği ineğin itlaf edildiğini ifade eden Niemczuk, söz konusu durumun Polonya’nın et ihracatına etkisi olmayacağını söyledi. Büyükbaş hayvanlarda zaman zaman bu tür hastalıkların ortaya çıkabildiğini aktaran Niemczuk, deli dananın Kanada, Brezilya, İrlanda’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede görüldüğünü hatırlattı. Ülkede herhangi bir salgın riskinin bulunmadığının altını çizen Niemczuk, Polonya’nın et ithalatını etkileyecek bir durum olmadığını ifade etti.

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