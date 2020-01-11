Polonya'da hükümet karşıtı gösteri

VARŞOVA (AA) - Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından hazırlanan ve parlamentoda kabul edilen yargı sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yasa başkent Varşova'da protesto edildi.

Başkentteki Polonya Yüksek Mahkemesi önünde toplanan göstericiler, hukukun bağımsızlığının korunması için sessiz protesto düzenledi.

"Siyasi faaliyet yürüten hakimlerin cezalandırılması" ve "Yüksek Mahkeme başkanının seçilme sürecinin değiştirilmesi" gibi düzenlemeleri içeren yasayı protesto etmek için düzenlenen gösteriye, çok sayıda Polonyalı hakim ve savcının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden de hukukçular katıldı.

- Polonya ve AB’yi karşı karşıya getiren yasa

Varşova ve Brüksel arasında gerginliğe yol açan yasaya ilişkin Polonya Yüksek Mahkemesi, hakimlerin bağımsızlığını ciddi anlamda tehdit eden tasarının hükümetle hemfikir olmayan hakimlerin görevden uzaklaştırılmasına neden olabileceğini belirtmiş, tasarının yasalaşması halinde ülkenin AB'den çıkmasının gerekebileceği uyarısında bulunmuştu.