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Polonya’da ilkokulda silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

Polonya’da bir ilkokulda silahlı saldırı meydana geldi.

Polonya’da bir ilkokulda silahlı saldırı meydana geldi. Okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen saldırgan, 11 yaşındaki bir kız öğrenci ile temizlik görevlisini yaraladı.
Polonya’nın Brzesc Kujawski kentindeki Wladyslawa Lokietka İlkokulunda silahlı saldırı meydana geldi. Okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen 18 yaşındaki saldırgan, sabah saatlerinde geldiği okulda rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki bir kız öğrenci ile bir temizlik görevlisi yaralandı. Saldırının hemen ardından okul boşaltılırken, olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılırken, polis ise silahlı saldırganı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Brzesc Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada durumun kontrol altına alındığı, yaralıların hayatını tehdit edecek bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.
Resmi olmayan bilgilere göre, daha önce bıçakla yaralama suçundan ceza alan saldırgan geçtiğimiz yıl da söz konusu okul civarında yine elinde bıçakla görülmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirtilen saldırganın geçtiğimiz Pazar günü hastaneden taburcu edildiği ileri sürüldü.

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