Polonya’da İstanbul Sözleşmesi AYM’ye gidiyor

Polonya hükümeti, kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele konusunda Avrupa devletleri tarafından ortaklaşa hazırlanmış ilk ve tek hukuksal enstrüman olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için bir adım daha attı.

Başbakan Mateusz Morawiecki, Perşembe günü Varşova'da yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'ni Polonya anayasasına uygun olup olmadığının incelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderdiğini açıkladı. Polonya İstanbul Sözleşmesi'ni 2012'de imzaladı ve bir önceki iktidar tarafından 2015'te uygulamaya koydu.

Başbakan Morawiecki, "Anayasa Mahkemesi'nden İstanbul Sözleşmesi'nin anayasa ile bağdaşıp bağdaşmadığını tespit etmesini rica ettim" diyerek Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'a da "Sözleşmenin bazı maddeleriyle ilgili tereddütlerini dile getirdiği için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Polonya’da iktidarda olan milliyetçi muhafazakârlar, “Katolik aile geleneklerine aykırı” olduğu gerekçesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek için geçen hafta düğmeye basmıştı.