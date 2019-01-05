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Polonya'da "kaçış oyunu" faciayla bitti: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 00:10 | Son Güncelleme

Polonya'da "kaçış oyunu" faciayla bitti: 5 ölü

VARŞOVA (AA) - Polonya'nın kuzeyinde "kaçış oyunu" kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, Koszalin kentinde "kaçış oyunu" kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 genç kızın hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını kaydetti.

İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini belirten yetkililer, yangın söndürüldükten sonra cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

Yaralı kurtulan kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaçış oyununda bir odaya ya da eve kilitlenen kişiler belirli bir süre içerisinde bazı ipuçlarını kullanarak çıkış yollarını bulmaya çalışıyor.

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Polonya yangın

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