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Polonya’da koronavirüs önlemleri hafifletiliyor

22.04.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler ülkenin 11 idari bölgesinde gevşetiliyor.

Polonya’da koronavirüs önlemleri hafifletiliyor

Bu kapsamda 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren söz konusu bölgelerde ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin örgün öğretime dönmesi kararlaştırılırken, güzellik salonları ve kuaförler de yeniden açılacak.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, koronavirüs salgınının seyrine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Niedzielski, salgının üçüncü dalgasında bulaş sayısı açısından zirvenin geride kaldığını belirtti. Buna karşılık tespit edilen vaka ve hastaneye yatış ve ölüm sayısının halen yüksek seviyede olduğunu ifade eden Niedzielski, 16 idari bölgeden oluşan ülkede 5 bölge hariç korona virüs önlemlerinde gevşemeye gidileceğini duyurdu.

Silezya, Aşağı Silezya, Büyük Polonya, Lodz ve Opole bölgelerinde durumun halen kötü olduğunu kaydeden Adam Niedzielski, bunların dışında kalan tüm bölgelerde 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren güzellik salonları, kuaför ve berber dükkanlarının yeniden açılacağını bildirdi. Söz konusu bölgelerde ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin de aynı tarih itibarıyla örgün öğretime döneceklerini aktaran Niedzielski, halen kapalı durumda bulunan oteller, havuzlar, fitness salonları, spor merkezleri ve gastronomi mekanlarının ise Mayıs ayında açılacağını dile getirdi.

SON 24 SAATTE 694 ÖLÜM

Geçtiğimiz Pazartesi günü anaokulu ve kreşlerin yeniden açıldığı Polonya’da Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 12 bin 762 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, 694 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 731 bin 256’ya, can kaybı sayısı ise 64 bin 168’e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Polonya

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