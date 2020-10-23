Polonya’da kürtaj yasağı protesto ediliyor

Karara göre kürtaja ancak gebeliğin annenin hayatını tehlikeye atması, tecavüz ya da ensest yaşanması durumunda izin verilecek.Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin dün verdiği ve cenindeki bir bozukluktan dolayı kürtajı anayasaya göre yasa dışı hale getiren kararın ardından başkent Varşova'da gösteriler yapılıyor.

Cenindeki bozukluk yasada "ciddi ve geri döndürülmesi mümkün olmayan cenin bozuklukları ya da ceninin hayatını tehdit eden tedavisiz hastalık" olarak tanımlanıyor. Geçen yıl ülkede yapılan ve resmi kayıt altına alınan bin 110 yasal kürtajın neredeyse tamamının bu kapsama giren Down Sendromu nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.

Mahkeme kararında kürtaja ancak hamileliğin annenin hayatını tehlikeye atması, tecavüz ya da ensest yaşanması durumunda izin verileceği belirtiliyor.

Polis göstericileri gözaltına aldı

Dün kararın ardından Anayasa Mahkemesi'nin önünde başlayan gösteriler bugün de devam etti. Başkent Varşova'da yüzlerce kişi kararı protesto için toplanırken polis, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski'nin evinin önüne yürüyen göstericilerin yolunu kapattı. Polisin gösterilerde 15 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yüzünden Varşova'da sadece 10 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.