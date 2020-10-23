HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polonya’da kürtaj yasağı protesto ediliyor

Polonya’da kürtaj yasağı protesto ediliyor

23.10.2020 19:02 | Son Güncelleme

Polonya'da kürtajı neredeyse tümüyle yasaklayan anayasa mahkemesi kararı protesto ediliyor.

Polonya’da kürtaj yasağı protesto ediliyor

Karara göre kürtaja ancak gebeliğin annenin hayatını tehlikeye atması, tecavüz ya da ensest yaşanması durumunda izin verilecek.Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin dün verdiği ve cenindeki bir bozukluktan dolayı kürtajı anayasaya göre yasa dışı hale getiren kararın ardından başkent Varşova'da gösteriler yapılıyor.

Cenindeki bozukluk yasada "ciddi ve geri döndürülmesi mümkün olmayan cenin bozuklukları ya da ceninin hayatını tehdit eden tedavisiz hastalık" olarak tanımlanıyor. Geçen yıl ülkede yapılan ve resmi kayıt altına alınan bin 110 yasal kürtajın neredeyse tamamının bu kapsama giren Down Sendromu nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.

Mahkeme kararında kürtaja ancak hamileliğin annenin hayatını tehlikeye atması, tecavüz ya da ensest yaşanması durumunda izin verileceği belirtiliyor.

Polis göstericileri gözaltına aldı

Dün kararın ardından Anayasa Mahkemesi'nin önünde başlayan gösteriler bugün de devam etti. Başkent Varşova'da yüzlerce kişi kararı protesto için toplanırken polis, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski'nin evinin önüne yürüyen göstericilerin yolunu kapattı. Polisin gösterilerde 15 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yüzünden Varşova'da sadece 10 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı gösteriler Polonya'nın birçok diğer kentinde de yapıldı. Polonya'daki kürtaj yasası, mahkemenin kararından önceki haliyle bile, Avrupa'daki en kısıtlayıcı olanlardan biri olarak nitelendiriliyordu. Ülkede geçtiğimiz yıl, bin 100 yasal kürtaj gerçekleştiği kaydedildi.

Kadın hakları savunucuları tepkili

Karara ülkedeki kadın hakları savunucuları ve muhalefet de tepki göstererek, bunun kürtajları durdurmayacağını ve yasa dışı operasyonların yolunu açacağını belirtiyor.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı diğer yandan, Katolik Kilisesi ve yaşam hakkı savunucusu gruplar tarafından olumlu karşılandı. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda da karardan memnuniyet duyduğunu açıklayarak, "Her çocuğun bir yaşam hakkı olduğunu" ifade etti.

KNA,dpa / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek haftaki tatbikatları iptal ettiNATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek haftaki tatbikatları iptal etti
AÖF duyurdu! Online olacakAÖF duyurdu! Online olacak
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Aliyev'den çok önemli açıklama!
Aliyev'den çok önemli açıklama!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Bugün paylaşacağız
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Bugün paylaşacağız
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Diğer Haberler
Trump: İsrail ile Sudan ilişkileri normalleşiyor
Trump: İsrail ile Sudan ilişkileri normalleşiyor
Son dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek haftaki tatbikatları iptal etti
NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek haftaki tatbikatları iptal etti
Ülkeler koronavirüsle nasıl mücadele ediyor?
Ülkeler koronavirüsle nasıl mücadele ediyor?
13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı!
13 köy daha işgalden kurtarıldı!
İtalya’nın ünlü yemeğinin arkasındaki trajedi
İtalya’nın ünlü yemeğinin arkasındaki trajedi
Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.