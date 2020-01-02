HABER
  4. Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu

Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu

VARŞOVA (AA) - Polonya'da yetkililer, ülkenin Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarındaki bazı kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi nedeniyle en az 25 bin hindinin telef olduğunu bildirdi.

Lublin şehri baş veterineri Pawel Piotrowski, Lubartow ilçesine bağlı Stary Uscimow köyündeki iki çiftlikteki en az 25 bin hindinin ölümüne kuş gribi (H5N8) virüsünün neden olduğunu belirtti.

Polonyalı veterinerlik yetkilileri tarafından, kümes hayvanı yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Lubartow bölgesinde on binlerce kanatlı hayvanın itlaf edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Virüsün çiftlikteki hayvanlara nasıl bulaştığı henüz netlik kazanmazken, polis, kuş gribinden etkilenen bölgeye girişleri, yörede ikamet etmeyenlere kapattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önündeki kapıyı fark etmeyince... Önündeki kapıyı fark etmeyince...
Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandıRögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı
İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı (2)İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuş gribi (H5N8) virüsü Stary Uscimow

En Çok Okunan Haberler

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Kadına şiddet bitmiyor! 'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Polisten eylem yapan öğrencilere müdahale!

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.