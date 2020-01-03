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  4. Polonya’da kuş gribi vakası

Polonya’da kuş gribi vakası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Polonya’da iki bölgedeki tavuk çiftliklerinde kuş gribi virüsüne rastlandı.

Polonya’da iki bölgedeki tavuk çiftliklerinde kuş gribi virüsüne rastlandı. On binlerce hindi ve tavuğun telef olduğu ülkede kriz masası oluşturulurken, yüz binlerce kanatlı hayvanın bugün itlaf edilmesi bekleniyor.
Polonya’nın Wielkopolska (Büyük Polonya) ve Lubelska (Lubusz) bölgelerindeki tavuk çiftliklerinde kuş gribi virüsü tespit edildi. Wielkopolska bölgesinde Topola-Osiedle köyündeki tavuk çiftliklerinde rastlanan gribin türü henüz belirlenemezken, Ostrow Wielkopolski Kent Veterineri Dariusz Hyhs 65 bin tavuğun itlaf edileceğini duyurdu. Şu an için 3 kilometrelik bölgenin karantina altına alındığını ifade eden Hyhs, karantinanın 10 kilometre kadar genişletilebileceğini, itlaf edilecek kanatlı hayvan sayısının 350 bini bulabileceğini söyledi.
Ülkenin güneydoğusunda yer alan Lubuska bölgesindeki Uscimow kasabasındaki tavuk çiftliklerinde ise H5N8 virüsü tespit edildi. Lublin Valiliği Veterineri Pawel Piotrowski şimdiye kadar 40 bin hindinin telef olduğu çiftliklerde bugün 100 bin hindinin itlaf edileceğini açıkladı.
Polonya Kümes Hayvanları ve Yem Üreticileri Derneği virüs vakalarını doğrularken, gözlerinin Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden gelecek haberlere çevrildiğini açıkladı. Güney Afrika Cumhuriyeti’ne aylık 3.5 ila 5 ton, Çin’e 2 ila 3 ton arasında kanatlı hayvan eti ithal eden Polonya, 2016 ve 2017’deki kuş gribi vakaları dolayısıyla bu pazarları kaybetmişti.
H5N8 virüs türü insanlar için bir tehdit oluşturmazken, virüsün görüldüğü çiftliklerdeki hayvanlar itlaf ediliyor. İtlaf işleminin masrafı devlet tarafından karşılanırken, çiftçilere de yine devlet tarafından tazminat ödeniyor.

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