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Polonya’da maden ocağında göçük: 2 ölü, 2 yaralı

05.03.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Polonya’da maden ocağında meydana gelen göçükte işçi hayatını kaybederken, 2 madenci de yaralandı.Polonya’nın güneyindeki Myslowice-Wesola kömür madeninde göçük meydana geldi.

Polonya’da maden ocağında meydana gelen göçükte işçi hayatını kaybederken, 2 madenci de yaralandı.
Polonya’nın güneyindeki Myslowice-Wesola kömür madeninde göçük meydana geldi. Yerin 665 metre derinliğinde yaşanan göçük sonrası 4 madenci enkaz altında kaldı. Kazanın ardından olay yerine çevredeki kentlerden de sevk edilen kurtarma ekibi, enkaz altında kalan 2 madenciyi yaralı olarak çıkarmayı başardı. Yaralılar Katowice ve Sosnowiec kentlerindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kurtarma ekipleri ise saatler süren çalışmaları sonucu 2 madencinin cansız bedenine ulaştı. 50 ve 33 yaşında olduğu belirtilen talihsiz madencilerin sırasıyla 30 ve 11 yıllık madenci oldukları öğrenildi. Myslowice Belediye Başkanı Dariusz Wojtowicz hayatını kaybeden madencilerin ailelerine her türlü maddi ve psikolojik destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.
Yaralı madencilerin durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Yüksek Madencilik Enstitüsü’ne bağlı görevliler ise göçüğün nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. 2007 yılında faaliyete geçen Myslowice-Wesola maden ocağında halen 3 bin 200 madenci çalışıyor.

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