Polonya'da medya grubunun devlet şirketine satışına engel

Muhalefef, bu adımı iktidarın medyadaki kontrolünü artırma çabası olarak görüyordu.Polonya'da Polska Press adlı medya grubunun devlete ait petrol şirketi PKN Orlen'e satışına mahkeme engeli geldi.

Medya grubunun satışı, tekelciliğe karşı düzenleyici kurum olan UOKiK tarafından onaylanmıştı. Ancak Polonya'nın insan hakları ombudsmanı Adam Bodnar, geçen Şubat ayında Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Mahkemesi'ne yaptığı itirazda bu onayın askıya alınmasını talep etmişti. Başkent Varşova'daki mahkeme de bu itirazı yerinde bularak satış için verilen onayı askıya aldı.

Planlanan satış, muhalefet partilerinin tepkisine neden olmuştu. Muhalefef, bu adımı, iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin medya üzerindeki kontrolünü artırma çabasının bir parçası olarak görüyordu.

UOKiK ise söz konusu grubun PKK Orlen'in eline geçmesinin medya sektöründeki rekabeti etkilemeyeceğini savunarak satışa onay vermişti.

Alman şirketine ait

PKN Orlen geçen Aralık ayında, Alman medya şirketi Verlagsgruppe Passau'ya ait olan Polska Press'i satın almayı planladığını duyurmuştu. Polska Press, Polonya'da 20 bölgesel günlük gazete ve yaklaşık 100 yerel haftalık gazetenin yanı sıra dergiler yayımlıyor.

İktidar partisi PiS uzun süredir yabancı medyanın Polonya'da çok fazla nüfuz sahibi olduğunu belirterek bu konudaki tepkisini dile getiriyor.

DW,rtr/CÖ,BÖ

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