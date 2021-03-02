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Polonya'da Meryem Ana'yı LGBTİ sembolüyle tasvir eden aktivistler beraat etti

02.03.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Polonya'da Meryem Ana'yı LGBTİ sembolüyle tasvir eden aktivistler beraat etti

Polonya'da Meryem Ana'yı gökkuşağı çemberiyle tasvir eden poster nedeniyle "dini duyguları aşağılamakla" suçlanan üç kadının yargılandıkları davada karar açıklandı. 2 yıla kadar hapisleri istenen aktivistler beraat etti.

Polonya'da Meryem Ana'yı gökkuşağı çemberiyle tasvir eden poster nedeniyle "dini duyguları aşağılamakla" suçlanan üç kadının yargılandıkları davada karar açıklandı. 2 yıla kadar hapisleri istenen aktivistler suçsuz bulundu.

Aktivistler, 2019 yılında hazırladıkları görselde, Çestohova kentindeki Jasna Góra Manastırı'nda bulunan Meryem Ana simgesini, LGBTİ topluluğunu temsil eden gökkuşağı çemberiyle tasvir etti.

Katolik Kilisesi yetkililerinin tepkisi çeken tasvir, LGBTİ bireylerin "günah" olarak tanımlanmasına ve toplumdan dışlanmasına tepki olarak hazırlandı.

Plock kentinde kadınlar, "LGBTİ bireylerin toplumdan dışlanmasına" karşı, söz konusu görseli içeren poster ve etiketleri duvarlara yapıştırdı.

BBC'ye konuşan aktivist Elzbieta Podlesna, "Cinsel yönelim günah ya da suç değildir. Meryem Ana bu bireyleri Kilise'den ve diğerlerini kınamakta beis görmeyen rahiplerden korur" demişti.

Eski İçişleri Bakanı: Bunun özgürlükle alakası yok

Nisan 2019'da açılan davayla ilgili konuşan dönemin Polonya İçişleri Bakanı Joachim Brudzinski, "Bunun özgürlükle alakası yok. 'Hoşgörü' kimseye dini duyguları aşağılama hakkı tanımaz" ifadelerini kullanmıştı.

Aktivistler ise LGBTİ bireylere yönelik tepkisi nedeniyle Polonya hükümetini Avrupa Birliği yükümlülüklerine aykırı davranmakla suçlamıştı.

Aktivistlerin yargılanmasına neden olan Meryem Ana tasviri.

Kadın aktivistlerin yargılanması ülkede birçok kişinin tepkisini çekerken, Nergal adıyla bilinen heavy metal şarkıcısı Adam Darski, dini aşağılama suçuyla yargılananlar için bir yardım kampanyası organize etti. Mahkeme ise kararı, yardım kampanyasından günler sonra açıklandı.

Cumhurbaşkanı Duda: Komünizmden daha yıkıcı

Polonya'da cinsiyet eşitliğine ilişkin tartışmalar uzun süredir devam ediyor.

Geçen yıl Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda , LGBTİ hakları savunuculuğunun "komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji olduğunu" söyledi. Duda, iktidardaki milliyetçi PiS Partisi'nin müttefiki.

PiS partisi, muhafazakar-milliyetçi siyasetiyle ve Katolik değerleri öne çıkaran gündemiyle başta geleneksel yapıya sahip aileler ve eşcinsel evliliklere karşı çıkan kesimlerin desteğiyle mecliste çoğunluğu elde etti.

Cumhurbaşkanı Duda, 10 Haziran 2020'de eşcinsel çiftlerin evlenmesini, evlat edinmelerini ve okullarda LGBTİ konuları hakkında eğitim verilmesini engelleyen seçim vaatleri paketini imzalamıştı.

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