HABER

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Polonya’nın Wroclaw kentinde nesli tükenme tehdidi altında bulunan 5 pallas kedisi (manul) dünyaya geldi.

Polonya’nın Wroclaw kentinde nesli tükenme tehdidi altında bulunan 5 pallas kedisi (manul) dünyaya geldi. Doğum sonrası ölüm oranları da çok yüksek olan bebek kediler kritik eşiği atlatmalarının ardından ziyaretçilere açıldı.
Polonya’nın güney batısındaki Wroclaw Hayvanat Bahçesi’nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 5 pallas kedisi doğdu. 2’si erkek, 3’ü dişi olan kediler, geçtiğimiz Mayıs ayında dünyaya geldi ancak henüz ziyaretçilere açıldı. Wroclaw Hayvanat Bahçesi Direktörü Radoslaw Ratajszczak gazetecilere yaptığı açıklamada, pallas kedilerinin bünyelerinin çok hassas olması dolayısıyla yüzde 68’inin doğumdan sonra hayatını kaybettiğini, bu sebepten bugüne kadar beklediklerini söyledi. Zorlu sürecin geride kaldığını, yavru kedilerin kritik eşiği atlattıklarını ifade eden Ratajszczak, minik pallasların artık misafirlerin ziyaretine açık olduğunu belirtti.
Bebeklerin annesi Zarina’nın Krakow Hayvanat Bahçesi’nde, babası Nazar’ın ise Rusya’nın Nowosibirsk Hayvanat Bahçesi’nde 2016 yılında dünyaya geldiklerini kaydeden Direktör Ratajszczak, pallas kedilerinin 2002 yılından bu yana Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) nesli tehlike altında olan türler listesinde bulunduğunu aktardı. Ratajszczak “Bu küçük kediler doğada 6 yıl yaşarken, hayvanat bahçesi, özel bakım merkezleri gibi alanlarda 12 yıl yaşayabiliyor ancak bağışıklık sistemlerinin çok hassas olması dolayısıyla doğumun hemen ardından maalesef ki çoğu hayatını kaybediyor” dedi.

50 derecede yaşıyorlar, kürkleri için avlanıyorlar
Halk arasında bilinen kedilere göre daha kısa bacaklı, uzun tüylü ve uzun kuyruklu olan pallas kedilerinin ana vatanı Moğolistan, Çin, Pakistan, Rusya olmak üzere Orta Asya’nın yüksek stepleri. Kalın ve uzun postu onları eksi 50 dereceye kadar inen soğuk havadan, üçlü göz kapakları ise gözlerini dondurucu soğuktan koruyor. Hemen her şeyden izole bir yaşam sürdüklerinden pallas kedilerinin bağışıklık sistemi oldukça zayıf olup, hastalıklara çok açıktır. Doğal yaşam alanlarının azalmasıyla av hayvanlarındaki ve avladıkları av oranındaki düşüş de bu kedileri varlıklarını tehlikeye sokan bir diğer unsur. Yasalarla koruma altına alınmış olmalarına karşın Moğolistan başta olmak üzere Çin ve Rusya’da kürkleri için avlanan pallas kedileri kimi zaman da tilki, kurt gibi hayvanlar için kurulmuş kapanların kurbanı oluyor.

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu

Polonya’da nesli tükenme tehlikesi bulunan 5 pallas kedisi doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

"Rezil olmaktan korkmayın" diyen anne, öz babanın kızına yaptıklarını anlattı

"Rezil olmaktan korkmayın" deyip her şeyi anlattı

Son dakika: 600 bin TL ödülle aranan terörist Meryem Aksu etkisiz hale getirildi

600 bin TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü

Tunceli'de çevre kirliliğine dikkat çekmek için böyle yürüdüler

Kent merkezinde böyle yürüdüler! Amaçları ise...

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.