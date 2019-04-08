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Polonya'da öğretmenler greve gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

Polonya'da öğretmenler greve gitti

VARŞOVA (AA) - Polonya'da öğretmenler maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle grev yapıyor.

Polonya Öğretmenler Sendikası (ZNP) Başkanı Slawomir Broniarz, yaptığı açıklamada, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesi için hükümetle yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine ülke genelinde 400 bin öğretmenden yüzde 80'inin greve gittiğini bildirdi.

Broniarz, grevin sadece ekonomi temelli olmadığını ifade ederek grevle son yıllarda kalitesi düşen eğitimin eski haline getirilmesinin de amaçlandığını belirtti.

Öğretmen sendikaları, hükümetten maaşların aylık olarak bin zloti (yaklaşık bin 500 lira) artırılmasını talep ediyor.

Ülkede öğretmenlerin net aylık maaşları bin 800 zloti (2 bin 700 lira) ile 3 bin zloti (4 bin 470 lira) arasında değişiyor.

Başkent Varşova'da mart ayında binlerce mahkeme ve savcılık çalışanı daha iyi maaş ve çalışma koşulları için sokaklara dökülmüştü.

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