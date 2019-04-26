Polonya’da öğretmenlerin 17 günlük okul grevi askıya alındı

Polonya’da öğretmenlerin maaşlarının arttırılması ve özlük haklarında iyileştirme talebiyle başlattığı grev 17 gün sonra askıya alındı. Ülke genelinde 3 haftadır derslerin aksamasına neden olan grevi 6 Mayıs’ta yapılacak olgunluk sınavı (matura) dolayısıyla askıya alan öğretmenler, Başbakan Mateusz Morawiecki’ye Eylül ayına kadar süre verdi.

Polonya’da hükumetle öğretmen sendikaları arasındaki görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine ülke genelinde greve giden yüz binlerce öğretmen, 6 Mayıs’ta öğrencilerin ter dökeceği olgunluk sınavı için grevi askıya aldı. Sendikaların en düşük öğretmen maaşının bin 800 zloty (430 Euro) olduğu ülkede maaşlara bin zloty zam yapılmasını, eğitim bütçesine daha fazla pay aktarılmasını, meslekte yükselme kriterleri başta olmak üzere özlük haklarında birtakım iyileştirmelere gidilmesi taleplerinin hükumet tarafından kabul görmemesi üzerine 8 Nisan’da okul grevine başlayan yüz binlerce öğretmen, öğrencilerin üniversitelere kabulünde belirleyici olan 6 Mayıs’taki olgunluk sınavı için 17 gün süren grevlerini askıya aldı.

Polonya Öğretmenler Sendikası Başkanı (ZNP) Slawomir Broniarz yaptığı açıklamada, toplumun çeşitli kesimlerinin kendilerine verdiği desteğe teşekkür ederken, olgunluk sınavı dolayısıyla grevi askıya aldıklarını belirtti. Broniarz “Mücadelemiz sürüyor, sonuç elde edene kadar da sürecek. Bizler hükumetle herhangi bir anlaşma imzalamayacağız, Başbakan Morawiecki’ye hazırlanması için Eylül ayına kadar süre veriyoruz” şeklinde konuştu.