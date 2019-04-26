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Polonya’da öğretmenlerin 17 günlük okul grevi askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

Polonya’da öğretmenlerin maaşlarının arttırılması ve özlük haklarında iyileştirme talebiyle başlattığı grev 17 gün sonra askıya alındı.

Polonya’da öğretmenlerin maaşlarının arttırılması ve özlük haklarında iyileştirme talebiyle başlattığı grev 17 gün sonra askıya alındı. Ülke genelinde 3 haftadır derslerin aksamasına neden olan grevi 6 Mayıs’ta yapılacak olgunluk sınavı (matura) dolayısıyla askıya alan öğretmenler, Başbakan Mateusz Morawiecki’ye Eylül ayına kadar süre verdi.
Polonya’da hükumetle öğretmen sendikaları arasındaki görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine ülke genelinde greve giden yüz binlerce öğretmen, 6 Mayıs’ta öğrencilerin ter dökeceği olgunluk sınavı için grevi askıya aldı. Sendikaların en düşük öğretmen maaşının bin 800 zloty (430 Euro) olduğu ülkede maaşlara bin zloty zam yapılmasını, eğitim bütçesine daha fazla pay aktarılmasını, meslekte yükselme kriterleri başta olmak üzere özlük haklarında birtakım iyileştirmelere gidilmesi taleplerinin hükumet tarafından kabul görmemesi üzerine 8 Nisan’da okul grevine başlayan yüz binlerce öğretmen, öğrencilerin üniversitelere kabulünde belirleyici olan 6 Mayıs’taki olgunluk sınavı için 17 gün süren grevlerini askıya aldı.
Polonya Öğretmenler Sendikası Başkanı (ZNP) Slawomir Broniarz yaptığı açıklamada, toplumun çeşitli kesimlerinin kendilerine verdiği desteğe teşekkür ederken, olgunluk sınavı dolayısıyla grevi askıya aldıklarını belirtti. Broniarz “Mücadelemiz sürüyor, sonuç elde edene kadar da sürecek. Bizler hükumetle herhangi bir anlaşma imzalamayacağız, Başbakan Morawiecki’ye hazırlanması için Eylül ayına kadar süre veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Yuvarlak masa toplantısına katılmayacağız”
Binlerce okulda 3 hafta boyunca derslerin yapılmadığı ülkede sendikalara göre greve katılım yüzde 78 oranında gerçekleşti. Polonya Milli Eğitim Bakanlığı ise katılımın yüzde 48,5 oranında gerçekleştiğini açıkladı. Polonya Öğretmenler Sendikası (ZNP) ile Sendika Forumu (FZZ) 8 Nisan’da Hukuk ve Adalet Partisi (Prawo i Sprawiedliwosc) hükümetinin sunduğu öneriyi yetersiz bularak greve gitme kararı alırken, kimi çevrelerce hükumet yanlısı olduğu belirtilen Solidarnosc Sendikası ise hükumetin önerisini kabul eden tek sendika olmuştu. Öte yandan ZNP ve FZZ sendikaları Başbakan Mateusz Morawiecki’nin önerisi üzerine Varşova Ulusal Stadyumu’nda bugün gerçekleştirilecek olan yuvarlak masa toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

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