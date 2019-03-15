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Polonya’da öldürülen Furkan, Konya’da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

Erasmus eğitimi için bulunduğu Polonya’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman’ın cenazesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2.

Erasmus eğitimi için bulunduğu Polonya’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman’ın cenazesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında bir süre önce gittiği Polonya’nın Wroclaw kentinde geçen 9 Mart günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Kocaman’ın katil zanlısı olan PKK sempatizanı Muhammet Emektar ise olaydan sonra yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Furkan Kocaman’ın cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Polonya’dan uçakla ilk önce İstanbul’a ardından bugün sabah erken saatlerde Sağlık Bakanlığına ait uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Furkan Kocaman için Külahçı Camii’nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kocaman’ın ailesi Türk bayrağına sarılı tabutun başında beklerken büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazına katılmak için gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kocaman’ın ailesine taziyelerini iletti.
Cenaze namazına, Furkan Kocaman’ın babası Celalettin Kocaman, dedesi Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özgül, abisi Mehmet Kocaman, ailesi, yakınları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Kocaman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda Hacı Fettah Mezarlığı’na götürülerek dualarla defnedildi.

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