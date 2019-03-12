Polonya'da öldürülen Furkan'ın arkadaşı: Hak etmediği bir ölüm oldu

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- POLONYA'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ın (21), okul ve sıra arkadaşı Buse Özge Çiçek, Furkan ile iki gün önce telefonla görüştüğünü Polonya'daki ortamı sevmediğini söylediğini anlattı. Çiçek, ''İki gün önce konuştuğumuzda, 'O kadar sıkılıyorum ki, burada yapacak bir şey yok. Sadece kariyerimdeki özgeçmişimde bu çalışmayı doldurmak için, İngilizcemi geliştirmek için geldim buraya' demişti. Ortamını çok sevmemişti. 'Bize göre değil buranın ortamı' diyordu.'Hak etmediği şekilde ölüm haberini aldık. Umarım gereği yapılır" dedi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’nın Wroclaw kentinde geçen cumartesi günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki hafta önce Polonya'ya giden Furkan Kocaman'ın, üniversitesinde ise üzüntü yaşanıyor. Kocaman'ın hazırlıkla birlikte 3 yıldır sıra arkadaşlığını yapan Buse Özge Çiçek, arkadaşını şu sözlerle anlattı:

"Furkan kelimelere sığmayacak bir insandı. Hayatımda tanıdığım en iyi, en temiz, en doğru en olgun insandı. Biz 3 yıldır, İngilizce hazırlık sınıfından beri beraberiz. Sıra arkadaşımdı. 3 yıl boyunca ağzından kötü bir laf duymadım. Ya da beni bir kez bile incitmedi. Kelimeleri seçerken bile özenle seçen bir insandı. Hatta bazen yanlış konuştuğunda 'Buse ben böyle dedim ama bu anlama geliyor, kırmadım demi seni' diyen bir insandı.'' 'POLONYA'DAKİ ORTAMI ÇOK SEVMEMİŞTİ' Furkan'ın Polonya'yı sadece kariyerindeki özgeçmişine yazabilmek ve İngilizcesini geliştirmek için gittiğini belirten Çiçek, iki gün önce telefonla görüştüğünü ve Polonya'daki ortamı sevmediğini dile getirdiğini ifade etti. Çiçek, şunları söyledi: "Erasmus'a gitmeyi sadece özgeçmişini doldurmak içindi. İleride iş imkanı olunca özgeçmişimde dolsun diye. Hatta iki gün önce konuştuğumuzda, ' O kadar sıkılıyorum ki, burada yapacak bir şey yok, sadece kariyerimdeki özgeçmişim de bu çalışmayı doldurmak için, İngilizcemi geliştirmek için geldim buraya' demişti. Ortamını çok sevmemişti. 'Bize göre değil, buranın ortamı. Sakinliğe alışmamışım. Konya'yı, Türk yemeklerini çok özlüyorum. İki haftadır korna sesini bile özledim, duyamıyorum' diyordu.''

Kendisi de Erasmus'a hazırlandığı için tavsiyeler almak için aradığını belirten Çiçek, ''Ben de Erasmus'a hazırlanıyordum. Onun hakkında konuştum. Bana tavsiye eder misin, dedim. Oda 'Burası çok küçük, İngilizceni burada geliştiremezsin, buraya gelme tavsiye etmem. Ben İngilizcemi kendim çalışıyorum. Burada herkes Türkçe konuşuyor' diyordu" dedi. 'KİMSEYİ KIRMAYAN, EFENDİ BİR İNSANDI' Furkan Kocaman'ın kimseyi kırmayan, efendi bir insan olduğunu da belirten Buse Özge Çiçek, "O kadar sessiz bin insandı ki; en yakın arkadaşı olmama rağmen, ben selam vermeden başını kaldırıp bana selam vermeyen bir insandı. Biri laf atsa bile dönüp cevabını verecek bir insan değil, susardı. O kadar efendiydi ki; herhangi bir karşı söz söyleyeceğini düşünmüyorum. Her gün mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz buna rağmen bir tane kötü bir özelliğini söyleyemem. Çünkü yok" dedi. 'BİRLİKTE DÜKKAN AÇALIM DİYORDUK' Beraber dükkan açma hedefleri olduğunu da belirten Çiçek, "Hedefi hakkında, 'Bakalım zaman ne gösterecek' diyordu. Kafasında kesin bir şey yoktu. Bizim hep hayalimiz ileride bir dükkan açalım, işletelim, orada börekler olsun, el açma börekler olsun hep öyle hayaller vardı kafamızda. Ne zaman arasam odada yalnız oturuyorum, film izliyorum, burada kendim çalışıyorum diyordu. Yapacak bir şey yok diyordu. Vakit geçsin diye spora yazılmıştı. Yürüyüş yapıyordu. Hak etmediği şekilde ölüm haberini aldık. Umarım gereği yapılır" diye konuştu.