Polonya’da öldürülen öğrencinin katili PKK sempatizanı çıktı

Konya’dan eğitim için gittiği Polonya’da öldürülen öğrencinin katil zanlısının bir yıldır kayıp olarak aranan PKK sempatizanı Muhammet Emektar olduğu öğrenildi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ERASMUS programı çerçevesinde Polonya’nın Wroclaw kentine giden ve arkadaşı ile yemek için gittiği bir restoranda bıçaklanarak öldürülen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman’ın (21) katil zanlısının Muhammet Emektar (29) olduğu öğrenildi. Emektar’ın 30 Nisan 2018 tarihinde Almanya’ya gitmek üzere İstanbul’daki ailesi ile birlikte yaşadığı evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Ailesinin 1 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammed Emektar’ın terör örgütü PKK sempatizanı olduğu iddia edilirken HDP’nin sözde İnsan Hakları Örgütü olarak bilinen İHD tarafından öldürüldüğü algısı oluşturulup arandığı ortaya çıktı. Muhammet Emektar, Polonya’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Furkan Kocaman’ın cenazesinin memleketi Konya’ya gönderilmesi bekleniyor.

