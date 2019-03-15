Polonya'da öldürülen Türk öğrencinin cenazesi toprağa verildi

Polonya'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk öğrenci Furkan Kocaman'ın cenazesi, memleketi Konya’da defnedildi.

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın (21) cenazesi ilk olarak babaevine götürüldü.

Helallik alınırken gözyaşlarını tutamayan baba Celalettin ve anne Ayşegül Kocaman, yakınları tarafından teselli edildi.

Kocaman'ın cenazesi, daha sonra namazın kılınacağı Külahcı Camisi'ne getirildi. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kıldırdığı namazın ardından cenaze, Hacıfettah Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kocaman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, siyasi partilerin il başkanları, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında gittiği Polonya'da 9 Mart'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

