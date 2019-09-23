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Polonya’da öldürülen Türk öğrencinin katilini akıl hastanesine yatırma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Polonya’da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman’ı öldüren Muhammet Emektar’a paranoid şizofreni teşhisi konuldu.

Polonya’da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman’ı öldüren Muhammet Emektar’a paranoid şizofreni teşhisi konuldu. Wroclaw Bölge Mahkemesi Emektar’ın akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli tedavi merkezine yerleştirilmesine karar verdi.
Geçtiğimiz Mart ayında Polonya’nın Wroclaw kentindeki bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Furkan Kocaman davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Wroclaw Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmaya dosyada gizlilik kararı olduğu için maktul Kocaman’ın aile yakınları ve Türkiye Varşova Büyükelçiliği görevlileri alınmadı.
50 dakika süren duruşmada Kocaman ailesini Polonyalı bir avukat temsil etti. Duruşmada söz alan savcı, sanık Muhammet Emektar’a Polonyalı doktorlar tarafından paranoid şizofren teşhisi konulduğunu belirterek, sanığın akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli bir tedavi merkezine yerleştirilmesini talep etti. Emektar’ın akli dengesinin yerinde olmadığını, cinayeti işlediği anda gerçekleştirdiği eylemin farkında olmadığını belirten savcı, Polonyalı üç doktor tarafından hazırlanmış paranoid şizofreni raporunu mahkemeye sundu. Savcının talebini yerinde bulan mahkeme heyeti ise sanık Muhammet Emektar’ın toplum için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli tedavi merkezine yerleştirilmesini kararlaştırdı.
Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman Erasmus programı kapsamında geldiği Polonya’nın Wroclaw kentinde 9 Mart Cumartesi akşamı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan saldırgan Muhammet Emektar ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. Emektar çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

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