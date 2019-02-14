HABER

Polonya'da Orta Doğu konulu konferans

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 21:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Orta Doğu barışı planını İsrail seçimlerinden sonra açıklayacaklarını duyurdu

VARŞOVA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Washington yönetiminin, Orta Doğu'da "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planı, İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerden sonra açıklayacağını bildirdi.

Polonya'da, ABD öncülüğünde düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa katılan Kushner, katılımcılara Trump yönetiminin Orta Doğu barışı için hazırladığı plan hakkında bilgi verdi.

Kushner, "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdıkları planı, İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerden sonra açıklayacaklarını belirtti ancak planın ayrıntılarına değinmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu, Kushner'den, 1967'de ele geçirdiği topraklardan geri çekilmesi karşılığında Arapların İsrail'i tanıması önerisinde bulunan 2002 tarihli Suudi Barış İnisiyatifi'ne atıf dışında yeni bir şey duymadığını dile getirdi.

Suudi Barış İnisiyatifi'nin o dönemde bir anlam içerdiğini ancak bugüne uygun olmadığını ifade eden Netanyahu, planının açıklanmasını dört gözle beklediklerini söyledi.

İsrail Başbakanı, İsrail'in, ABD'nin barış önerisi çerçevesinde tavizde bulunup bulunmayacağı konusunda açıklama yapmadı.

Filistin yönetimi, Trump'ın başında olduğu Beyaz Saray'ın, İsrail yanlısı bir tutum izlediğini belirterek, planı önceden reddetmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rdeneh, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletiyle sonuçlanacak barışçıl çözüm olmadan Orta Doğu'ya barış ve istikrarın gelmeyeceğini bildirmişti.

Polonya'da, ABD öncülüğünde düzenlenen Orta Doğu konulu konferansta, İran'ın yanı sıra İsrail-Filistin sorunu, terör örgütü DEAŞ ile mücadele, Suriye ve Yemen konularının ele alınması planlanıyordu.

Dün başlayıp bugün sona eren konferansta, İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil etmiş, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katılmıştı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Rusya, Çin ve Filistin'in katılmadığı konferansta, ele alınacak meselelerle ilgili somut eylem planına dair herhangi bir imada bulunulmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk etapta konferansta İran meselesine odaklanılacağını açıklamıştı. Bazı davetlilerin, İran odaklı bir etkinliğe katılma konusunda tereddüt etmesi üzerine organizatörler konferansın gündemini genişletmişti.

Avrupa'da birçok ülke, ABD'nin geçen yıl geri çekilmesinin ardından İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmayı muhafaza etmeye çalışıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, konferansı, "İsrail'in, Filistin halkına karşı işlediği suçları doğal bir vakıaya dönüştürme çabası" olarak değerlendirmiş, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de "İran karşıtı umutsuz bir sirk" olarak nitelendirmişti.

43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı
20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var 20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Jared Kushner Polonya

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.