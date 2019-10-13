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Polonya’da parlamento seçimlerinin galibi iktidar partisi PiS oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 23:21 | Son Güncelleme

Polonya’da parlamento seçimlerinin galibi, oyların yüzde 43,6’sını alan iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) oldu.Polonyalılar, önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak parlamento üyelerini belirlemek için bugün sandık başına gitti.

Polonya’da parlamento seçimlerinin galibi, oyların yüzde 43,6’sını alan iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) oldu.
Polonyalılar, önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak parlamento üyelerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. 30 milyonu aşkın seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi 07.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleşirken, sandıkların kapanmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki milliyetçi ve muhafazakar parti PiS yüzde 43,6 oy ile zafer kazanırken, PiS’in en yakın rakibi liberal çizgideki Koalicja Obywatelska ise yüzde 27,4 oy aldı. Katılım oranının yüzde 61,1 olduğu seçimlerde Lewica 11,9’luk oyla parlamentoya girmeye hak kazanırken, PSL ve Kukiz’15’nin oluşturduğu milliyetçi-liberal çizgideki Koalicja Polska oyların 9,6’sını aldı. Aşırı milliyetçi grupların oluşturduğu Konfederacja ise yüzde 6,4 oy oranıyla parlamentoya girmeye hak kazanan son parti oldu.
PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, yaptığı ilk açıklamada çok oy aldıklarını ancak daha fazlasını hak ettiklerini söylerken, Platforma Obywatelska Genel Başkanı Grzegorz Schetyna ise koşulların eşit olmadığını, dürüst bir mücadeleye katıldıkları hissine sahip olmadıklarını kaydetti. Schetyna, parlamentonun üst kanadı Senato’da PiS karşısında zafer elde edeceklerine inandıklarını da sözlerine ekledi.
Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm için 460 vekilin, Senato için ise 100 senatörün belirleneceği seçimlerin kesin sonuçlarının 14 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

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