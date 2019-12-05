Polonya'da patlamanın meydana geldiği bina çöktü: 6 ölü

Polonya, (DHA)- Polonya'nın Silezya bölgesinde 3 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu çöken bina enkazında 6 kişinin cesedine ulaşıldı. 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise halen sürüyor.

Polandin haber sitesinin haberine göre, Szczyrk kasabasındaki kayak merkezinde 3 katlı bir binada dün meydana gelen patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerin yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saat ile 19.00'da meydana geldiği ve patlama sırasında binada 8 kişinin olabileceğinden şüphelenildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına 100'den fazla kişinin katıldığı ve itfaiye personelinin yorgunluk durumlarına göre sırayla çalışmalara katıldığı da bildirildi.

