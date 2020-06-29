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Polonya'da seçim ikinci tura kaldı

29.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

Polonya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar Andrzej Duda mutlak çoğunluğu kazanamadı.

Duda, 12 Temmuz’da yapılacak ikinci turda muhalif belediye başkanı Rafal Trzaskowski ile yarışacak.Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ikinci görev süresi için yarıştığı seçimlerin ilk turunda mutlak çoğunluğu kazanamadı. Ipsos'un seçim sonrası anketine göre Duda oyların yüzde 41,8'ini alırken Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski oyların yüzde 30,4'ünü kazandı. İki aday 12 Temmuz'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

Polonya'da mayıs ayı başında planlanan seçim koronavirüs salgını ve anayasa hukukundaki bazı sorunlar nedeniyle 28 Haziran'a ertelenmişti. İlk turda oy verme işlemi kısmen mektup yoluyla kısmen de sandık başında tamamlandı. İlk turda elenen dokuz cumhurbaşkanı adayının Trzaskowski'ye ikinci turda destek vermesi ve 48 yaşındaki siyasetçinin seçimi ikinci turda kazanması ihtimal dahilinde.

Trzaskowski 2018 yılındaki yerel seçimlerde iktidardaki PiS'in adayı karşısında başarı göstermiş ve Varşova belediye başkanlığına seçilmişti.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu Sivil Platform'un (PO) ilk belirlediği adayın anketlerde düşük oy oranına sahip olması üzerine Trzaskowkski mayıs ayı ortasında aday gösterilmişti.

Entelektüel aile çocuğu, AB yanlısı, beş dil biliyor

Babası 1950'li yıllarda ülkenin tanınmış bir caz piyanisti olan Trzaskowski siyasi kariyerine 1989 yılında başladı. Varşova, Oxford ve Paris'te üniversite eğitimi alan Trzaskowski, doktorasını Avrupa Birliği karar süreçlerinde reform üzerine yaptı.

Polonya'nın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde de rol oynayan Trzaskowski İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca biliyor. Avrupa Parlamentosu'nda Sivil Platform delegasyonuna danışmanlık yapan Trzaskowski 2009 yılında da parlamentoya seçildi. Trzaskowski, 2013 yılında da daha sonra Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı yapan Donald Tusk'ın hükümetinde de görev aldı. Hükümette önce teknoloji ardından da Avrupa bakanlığı ve Dışişleri Bakanı yardımcılığı görevlerinde bulundu. Polonya parlamentosunda PO milletvekili seçilen Trzaskowski Alman Hrıstiyan Demokratlarının da içinde yer aldığı Avrupa Halk Partisi'nin başkan yardımcılığını yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Trzaskowski en son 2018 yılında başkent Varşova'nın belediye başkanlığını kazanarak siyasi başarısını sürdürdü. Trzaskowski'nin seçimlerde "Herkes için Varşova" sloganıyla Polonya'da siyaseten bölünmüş olan toplumu birleştirme vaadinde bulunmuştu.

AFP, Reuters / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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