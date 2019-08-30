Polonya'da Takviye ABD Askerlerinin Konumuna Karar Verildi

Polonya’nın altı bölgesinde konuşlanacak yeni Amerikan birliklerinin yeri hakkında Washington-Varşova hattında anlaşma sağlandı. Amaç, 2014’te Kırım’ı ilhak eden Rusya’nın bölgede artan nüfuzuna karşı ABD’nin askeri varlığını arttırmak.

Anlaşmayla ilgili açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Polonya ziyaretini Dorian Kasırgası nedeniyle iptal etmesinden bir gün sonra Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak’tan geldi.

Mariusz Blaszczak, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı kutlamaların için gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Altı bölge üzerinde anlaştık, yedinci konum hakkında ise konuştuk" dedi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da basın toplantısında "Polonya, gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcayarak NATO ve ABD'nin olağanüstü bir ortağı durumunda’’ diye konuştu ve Trump'ın en kısa zamanda Polonya ziyaretini yeniden planlayacağını söyledi. Trump yerine, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Polonya'daki kutlamalarda yerini aldı.