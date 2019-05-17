Polonya’da terör operasyonu

Polonya İç Güvenlik Ajansı, terör eylemi hazırlığında olduğu gerekçesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. Polonya vatandaşı olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polonya’nın başkenti Varşova’da bir kişi kamusal alanda terör eylemi hazırlığında olduğu gerekçesiyle Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. ABW, 9 Mayıs günü gerçekleştirdiği operasyona ilişkin açıklama yaparken, gözaltına alınan kişinin Mikolaj B. adında Polonya vatandaşı olduğunu belirtti. Çevresine kendini Muhammed ismiyle tanıtan zanlının kamusal alanda terör eylemi hazırlığı içinde olduğunu aktaran Özel Kuvvetler Koordinatörlüğü Bakanı Sözcüsü Stanislaw Zaryn, şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğünü de ifade etti. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Mikolaj B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mikolaj B’nin Varşova’daki Müslüman cemaate mensup olduğu ifade edildi.



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