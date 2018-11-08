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Polonya'da Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşü tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 03:01 | Son Güncelleme

11 Kasım Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşünün güvenlik gerekçesiyle yasaklanması ülkede tartışmalara neden oldu - Polonya Cumhurbaşkanı Sözcüsü Blazej Spychalski: - "Yürüyüşü Polonya hükümeti organize edecek ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise hamiliğini yapacak"

Polonya'da Varşova Belediye Başkanı Hanna Gronkiewicz-Waltz'ın, 11 Kasım Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşünü güvenlik gerekçesiyle yasaklaması üzerine söz konusu yürüyüşün devlet programı olarak düzenleneceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki, Varşova Belediye Başkanı Gronkiewicz-Waltz'ın, Polonya'nın bağımsızlığının tekrar kazanmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılması planlanan Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşünü güvenlik gerekçesiyle yasaklama kararı alması üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Sözcüsü Blazej Spychalski, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşünün daha önce belirlenen tarih ve güzergahta düzenleneceğini belirterek, "Yürüyüşü Polonya hükümeti organize edecek ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise hamiliğini yapacak." ifadesini kullandı.

Geçen yıl düzenlenen ve yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, "İslam değil, laik değil, sadece Katolik Polonya", "Safkan Polonya", "Avrupa beyazdır beyaz kalacak" ve "Sieg Heil, Klu Klux Klan, Yahudilerin gücü kırılmalı" yazılı pankartlar taşınması ve sloganlar atılması uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt, yürüyüşle alakalı, "Binlerce faşist, Neo-Nazi ve ırkçı, Varşova sokaklarında yürüdü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

1795 yılında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından paylaşılarak işgal edilen ancak 123 sene aradan sonra 1918'de Versay Antlaşması ile bağımsızlığına yeniden kavuşan Polonya'da her yıl 11 Kasım tarihi Ulusal Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

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11 Kasım Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşü Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Mateusz Morawiecki Polonya

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