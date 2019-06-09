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Polonya’da yaşayan Türkler yaza merhaba pikniğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

Polonya’da yaşayan Türkler yaza merhaba pikniğinde buluştu.

Polonya’da yaşayan Türkler yaza merhaba pikniğinde buluştu. Beş yüzü aşkın kişinin katıldığı piknikte katılımcılar geleneksel Türk yemekleri ve tatlılarından tadarken, çocuklar ise kendileri için kurulan interaktif oyun alanlarında güneşin ve eğlencenin tadını çıkardı.
Polonya’da yaşayan Türkler, Polonya Türk İşadamları Derneği’nin düzenlediği geleneksel yaza merhaba pikniğinde bir araya geldi. Nadarzyn’daki GOS Stadyumu’nda düzenlenen pikniğe Varşova ve çevresinde yaşayan Türklerin yanı sıra çok sayıda Polonyalı da katıldı. Gün boyu süren piknikte tavla turnuvası, dans gösterisi ve futbol turnuvaları düzenlenirken, çocuklar ise kendileri için kurulan interaktif oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Beş yüzü aşkın kişinin katıldığı piknikte davetliler, müzik gruplarının dinletisiyle keyifli anlar geçirirken, geleneksel Türk yemekleri ve tatlılarının yanı sıra mangalın da tadını çıkardı.
Pikniğe ailesiyle katılan Melda İstanbul çok keyifli vakit geçirdiklerini belirtirken, Fırat Kazancı ise çok sayıda Türk’ü bir araya getiren pikniğin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Futbol turnuvasına katılanlardan Yunus Emre Ertutçu ise ilk defa geldiği festivalden memnun kaldığını aktarırken, Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği İkinci Katibi Kadri Eroğlu da pikniğe olan yoğun katılımın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

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