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  4. Polonya’da yaşlı bakımevinde yangın: 4 ölü, 20 yaralı

Polonya’da yaşlı bakımevinde yangın: 4 ölü, 20 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Polonya’da yaşlıların bulunduğu bir bakımevinde çıkan yangında 4 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Polonya, (DHA)- Polonya’da yaşlıların bulunduğu bir bakımevinde çıkan yangında 4 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Yangının çıkış nedeninin sigara olduğu tespit edildi.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Polonya’nın kuzeyindeki Chojnice kasabasında yaşlıların bulunduğu bir bakımevinde çıktı. Yerel medya, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralıların 2’sinin bakımevi görevlisi, 2’sinin ise yangın çıktığı sırada yaşlıları kurtarmak için binaya giren polis memurları olduğu belirtildi.
Yetkililer, bakımevinde kalan yaşlılardan birinin içtiği sigaranın yangına neden olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

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