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Polonya'da yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 22:43 | Son Güncelleme

Polonya'da yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi öldü

VARŞOVA (AA) - Polonya ile Slovakya arasındaki Tatra Dağları'nda yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeyi gelenler, yaklaşık bin 900 metre yükseklikteki Giewont Zirvesi'ne tırmanışları sırasında fırtınaya yakalandı.

Fırtınaya yakalanan 2'si çocuk 5 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Krakow bölge yetkilisi Piotr Cwik, ölen 4 kişinin Polonya, bir kişinin ise Slovakya sınırında bulunduğunu söyledi.

İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu, helikopterlerin kurtarma operasyonuna katıldığını ve olay yerinde halen yaralıların bulunduğunu kaydeden Cwik, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Ulusal kanallarda yayımlanan görüntülerde ilk yardım helikopterlerinin zirvede mahsur kalan yaralı turistlere müdahale için havalanması yer alıyor.

Bölgede bulunan turistlerden Grzegorz Pyzel, TVN24 televizyonuna yaptığı açıklamada, havanın güzel olması dolayısıyla zirveye doğru yürüyüşe geçtiklerini ancak bir anda gök gürültüsü duyduklarını dile getirdi.

Fırtınanın başlaması üzerine eşiyle geri dönmeye karar verdiklerini belirten Pyzel, dağda hala yaralıların bulunduğunu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Yıldırım

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