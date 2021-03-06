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  4. Polonya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 ölü, 41 yaralı

Polonya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 ölü, 41 yaralı

06.03.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Polonya’da Ukraynalıları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 8’i ağır, 41 kişi yaralandı.Polonya’da 57 Ukraynalı yolcuyu taşıyan seyir halindeki bir otobüs, ülkenin güneydoğusundaki Jaroslaw kasabası yakınlarında kaza yaptı.

Polonya’da Ukraynalıları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 8’i ağır, 41 kişi yaralandı.
Polonya’da 57 Ukraynalı yolcuyu taşıyan seyir halindeki bir otobüs, ülkenin güneydoğusundaki Jaroslaw kasabası yakınlarında kaza yaptı. A4 otobanında sabaha karşı meydana gelen kazada otobüs bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, saatler süren çalışma sonucu otobüste sıkışan yolcuları çıkarmayı başardı. 8’i ağır olmak üzere yaralanan 41 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüsün Polonya’nın Poznan şehrinden Ukrayna’nın Herson kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Kazadan yara almadan kurtulanlar çevre illerde bulunan misafirhanelere yerleştirilirken, kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Yapılan ilk muayenelerinde her iki otobüs şoföründe alkole rastlanmazken, şoförlerden biri ağır yaralılar arasında bulunuyor.

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