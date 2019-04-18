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Polonya'daki öğretmenlerin grevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 18:09 | Son Güncelleme

Hükümet ile öğretmen sendikaları arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmadı

VARŞOVA (AA) - Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da maaşlarına zam yapılması için greve giden öğretmenlerle hükümet arasında yapılan müzakereler sonuçsuz kaldı.

Öğretmen sendikaları ile hükümet temsilcileri arasında ücret artışına ilişkin yapılan son tur müzakereden de sonuç çıkmazken, taraflar arasında henüz yeni müzakere de planlanmadığı bildirildi.

Başbakanlık Müsteşarı Michal Dworczyk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, grevin 6 Mayıs'ta yapılacak lise yeterlilik sınavlarından önce sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Ülkede öğretmenlerin yüzde 30 ücret artışı talebiyle 8 Nisan'da başlattıkları genel grev nedeniyle 10 gündür eğitim ve öğretime ara verilmişti.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) öğretmen maaşlarına eylülden başlayarak yüzde 15, sonraki yıl ise daha düşük oranda zam yapmayı önermesi öğretmenlerin tepkisine sebep olmuştu.

Polonya'da öğretmenler, meslekteki deneyimlerine bağlı olarak ayda 470 ila 780 dolar (yaklaşık 2 bin 700 ila 4 bin 300 lira) arasında ücret alıyor.

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öğretmen grevi Polonya

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