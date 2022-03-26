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Polonya'daki Ukraynalı sığınmacı sayısı 2 milyonu aştı

26.03.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın saldırılarından kaçarak komşu Polonya'ya sığınan Ukraynalıların sayısı 2 milyonu geçti.

Polonya'daki Ukraynalı sığınmacı sayısı 2 milyonu aştı

BM verilerine göre bir ay içinde Ukrayna'dan kaçan sivillerin sayısı 3 milyon 700 bini aştı.Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan kaçarak Polonya'ya sığınanların sayısı 2 milyonu geçti. Polonya Sınır Koruma kuruluşu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Polonya'ya sığınan Ukraynalıların sayısının yaklaşık 2 milyon 270 bin kişi olduğu belirtildi. Sınır Koruma, sadece Cuma günü yaklaşık 30 bin 500 kişinin sınırdan geçiş yaptığını aktardı. Ancak bu sayının bir önceki güne göre yüzde 6,4 düşük olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Polonya'dan Ukrayna'ya geçiş yapanların sayısının ise 322 bini bulduğu belirtildi. Sınır Koruma'nın verdiği bilgilere göre, çoğu Ukrayna vatandaşı olan erkeklerin yanı sıra kadınların da Ukrayna'yı işgal eden Ruslara karşı savaşan Ukrayna birliklerine katılmak üzere ülkeye geri döndüğü ifade edildi.

En fazla sığınmacı kabul eden ülke Polonya

Savaştan kaçarak Polonya sınırını geçenlerden kaçının ülkede kaldığına, kaçının diğer Avrupa ülkelerine geçtiğine dair ise resmi kesin veriler bulunmuyor. Savaştan önce Ukrayna'nın nüfusu 44 milyondan fazlaydı. Polonya ve Ukrayna arasındaki sınırın uzunluğunun ise 500 kilometreden fazla olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlamasından bu yana en fazla Ukraynalı sığınmacı kabul eden ülke Polonya oldu. UNHCR Cuma günü yaptığı açıklamada, bir ay içinde 3 milyon 725 bin 806 kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini belirtti. Polonya'nın ardından en fazla sığınmacı kabul eden ülke Romanya oldu. Romanya'ya sığınan Ukraynalıların sayısı yaklaşık 573 bin olarak kaydedildi. Ukrayna'nın komşularından Moldova 375 binden fazla, Macaristan ise yaklaşık 337 bin Ukraynalı'yı kabul etti.

Almanya'daki sığınmacı sayısı 260 bine ulaştı

Almanya ise savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 260 bin Ukraynalı sığınmacının kayıtlara geçtiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Federal Polis bugüne kadar Ukrayna'dan Almanya'ya kaçan 259 bin 980 kişi tespit etti. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı" ifadesini kullandı.

Almanya'ya giriş yaptıktan sonra başka bir ülkeye geçenler olduğu için ve sınırlarda sıkı arama yapılmaması nedeniyle Ukraynalı sığınmacılar konusunda kesin sayı vermenin mümkün olmadığı belirtiliyor.

dpa,AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Ukrayna
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