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Polonya'dan ABD'ye askeri üs daveti

19.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump Polonya'nın daimi askeri üs kurma teklifini değerlendireceklerini açıkladı.

Polonya'dan ABD'ye askeri üs daveti

Polonya Devlet Başkanı Duda Polonya'da askeri üs kurulmasının "Rus saldırganlığına" caydırıcı etki yapacağını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump Polonya hükümetinin ülkede kalıcı Amerikan askeri üssü kurulması şeklindeki talebinin "ciddi bir şekilde" gözden geçirileceğini açıkladı. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da kabul eden Trump "Rusya'nın saldırganca tutumu"ndan şikâyet eden konuğunun sözlerine atfen, "Son derece saldırganca bir durum olduğunu ve Rusya'nın saldırganca davrandığını düşünüyorum" dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis "önemli hususlara açıklık getirilmesi gerektiğini" ve "Polonya'daki sürekli Amerikan askeri mevcudiyeti ile ilgili nihai kararın henüz verilmediğini" söyledi.

Polonya Devlet Başkanı Duda "Rusya'nın saldırganca tutumuna karşı Avrupa'nın bu bölgesinde caydırıcı amaçlı askeri üs kurulmasının Polonya kadar ABD'nin de çıkarına olduğunu" belirtti.

Kesin karar verilmedi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD ile Polonya arasındaki ortaklığın "Rusya'nın artan saldırganca adımları açısından önem arz ettiği" ve "Amerikan ordusunun Polonya'da daha fazla rol alması yolundaki çabaların Orta ve Doğu Avrupa'nın savunulmasına olduğu kadar bütün ittifakın da yararına olacağı" ifadesine yer verildi.

Polonya'da Amerikan askerleri üslendirilmesinin Rusya ile NATO arasındaki gerginliği daha da arttırmasından endişe ediliyor. Kuzey Atlantik İttifakı Ukrayna krizine ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesine üç Baltık ülkesi ve Polonya'da 4 bin asker üslendirerek tepki göstermişti.

Başkan Trump daimi askeri üs için Polonya'nın 2 milyar dolar harcamayı önerdiğini ve konuyu görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Trump daimi üs konusunu askeri ve mali açılardan değerlendireceklerini dile getirdi.

Kuzey Akımına ortak tepki

Trump ve Duda, 2019 sonlarından itibaren Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya'ya taşıyacak olan 2'inci Kuzey Akımı boru hattı projesine karşı olduklarını açıkladılar. ABD Başkanı "Almanya'nın enerji ihtiyacını karşılamak için Rusya'ya milyarlarca dolar ödemesini uygun bulmadıklarını ve bunun Almanya'da yaşayanlar için son derece kötü olduğunu" belirtti. Trump, hiçbir devletin tek taraflı enerji bağımlılığına girmemesi gerektiğini söyledi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda Polonya'nın enerji güvenliği açısından Kuzey Akımı projesinin büyük bir tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle ABD'den sıvılaştırılmış gaz ithal etmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri Kuzey Akımının kendilerini devre dışı bırakmasından endişe ediyor ve Rusya'nın boru hattını Avrupa'daki nüfuzunu arttırmada kullanabileceğini öne sürüyor. Donald Trump da Avrupa ziyareti sırasında projeyi eleştirmiş ve Almanya'nın doğalgaza duyduğu ihtiyaç nedeniyle "Rusya'nın tutsağı" olacağını söylemişti.

DW, afp/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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