Polonya'dan ABD'ye askeri üs daveti

Polonya Devlet Başkanı Duda Polonya'da askeri üs kurulmasının "Rus saldırganlığına" caydırıcı etki yapacağını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump Polonya hükümetinin ülkede kalıcı Amerikan askeri üssü kurulması şeklindeki talebinin "ciddi bir şekilde" gözden geçirileceğini açıkladı. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'yı Beyaz Saray'da kabul eden Trump "Rusya'nın saldırganca tutumu"ndan şikâyet eden konuğunun sözlerine atfen, "Son derece saldırganca bir durum olduğunu ve Rusya'nın saldırganca davrandığını düşünüyorum" dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis "önemli hususlara açıklık getirilmesi gerektiğini" ve "Polonya'daki sürekli Amerikan askeri mevcudiyeti ile ilgili nihai kararın henüz verilmediğini" söyledi.

Polonya Devlet Başkanı Duda "Rusya'nın saldırganca tutumuna karşı Avrupa'nın bu bölgesinde caydırıcı amaçlı askeri üs kurulmasının Polonya kadar ABD'nin de çıkarına olduğunu" belirtti.

Kesin karar verilmedi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD ile Polonya arasındaki ortaklığın "Rusya'nın artan saldırganca adımları açısından önem arz ettiği" ve "Amerikan ordusunun Polonya'da daha fazla rol alması yolundaki çabaların Orta ve Doğu Avrupa'nın savunulmasına olduğu kadar bütün ittifakın da yararına olacağı" ifadesine yer verildi.