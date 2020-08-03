Polonya'dan Gazprom'a Kuzey Akım 2 Boru Hattı Cezası

Polonya’da tekelleşme karşıtı kurum UOKİK, Rus enerji şirketi Gazprom’a Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı’nda gerekli işbirliklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 57 milyon dolar ceza kesildiğini açıkladı.

Polonya, Rusya’nın Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını iki katına çıkaracak olan Kuzey Akım 2 boru hattını Avrupa’nın enerji güvenliği açısından bir risk olarak görüyor.

Kuzey Akım 2 hattı, Gazprom tarafından inşa ediliyor ancak hattın maliyetinin yarısı Alman Uniper, BASF, Wintershall, Hollanda Shell ve Avusturya’nın OMV ve Engie firmaları tarafından üstleniliyor.

UOKİK, 2019 yılında da yapılan değerlendirmeler sonunda Engie şirketine kendisinden istenen dokümanı teslim etmediği ve bilgi paylaşımında bulunmadığı için 40 milyon euro ceza kesmişti.

Gazprom’a kesilen cezayla ilgili olarak UOKİK tarafından yapılan açıklamada “Bu yılın başında Gazprom’dan Kuzey Akım 2’nin inşaasını finanse eden diğer firmalar ve üstlenicilerle ilgili kontratları paylaşmasını istedik. Şirket bu bilgileri paylaşmadı”denildi.