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Polonya'dan ithal bozuk et AB'yi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 20:44 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Anca Paduraru: - "AB denetçileri konuya ilişkin teftişte bulunmak üzere pazartesi Polonya'ya gidecek"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), hastalıklı inek etinin ithal edildiği iddiaları üzerine Polonya'ya denetim ekibi yollayacak.

AB Komisyonu Sözcüsü Anca Paduraru, yaptığı açıklamada, "AB denetçileri konuya ilişkin teftişte bulunmak üzere pazartesi Polonya'ya gidecek." dedi.

Polonya'dan ithal edilen etten 14 AB ülkesinin etkilenmiş olabileceğini belirten Paduraru, AB Komisyonu'nun talebi üzerine Polonyalı yetkililerin bozuk etlerin piyasadan çekilmesi için çalışmalar başlattığını ifade etti.

Fransız Tarım Bakanlığına bağlı gıda denetim ekiplerinin, 9 Fransız şirketinde Polonya’dan ithal edilen yaklaşık 795 kilogram etin bozuk olduğunu tespit etmesi, başta Fransa olmak üzere AB'yi alarma geçirmişti.

Varşova yönetimi, bozuk et ithalatıyla ilgili iki şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AB bozuk et Polonya

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