Polonya'dan ithal bozuk et AB'yi alarma geçirdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), hastalıklı inek etinin ithal edildiği iddiaları üzerine Polonya'ya denetim ekibi yollayacak.
AB Komisyonu Sözcüsü Anca Paduraru, yaptığı açıklamada, "AB denetçileri konuya ilişkin teftişte bulunmak üzere pazartesi Polonya'ya gidecek." dedi.
Polonya'dan ithal edilen etten 14 AB ülkesinin etkilenmiş olabileceğini belirten Paduraru, AB Komisyonu'nun talebi üzerine Polonyalı yetkililerin bozuk etlerin piyasadan çekilmesi için çalışmalar başlattığını ifade etti.
Fransız Tarım Bakanlığına bağlı gıda denetim ekiplerinin, 9 Fransız şirketinde Polonya’dan ithal edilen yaklaşık 795 kilogram etin bozuk olduğunu tespit etmesi, başta Fransa olmak üzere AB'yi alarma geçirmişti.
Varşova yönetimi, bozuk et ithalatıyla ilgili iki şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum