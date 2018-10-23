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Polonya'dan "Kuzey Akım 2" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:02 | Son Güncelleme

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda: - "Kuzey Akım 2 projesinin gerçekleşmemesi gerektiği kanaatindeyiz" - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Biz (Polonya'daki) yasal düzenlemeyle ilgili Avrupa'daki endişeleri paylaşıyoruz"

BERLİN (AA) - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rus gazını Baltık Denizi’nden Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) boru hattı projesinin gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi.

Duda, Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kuzey Akım 2 boru hattı projesi ile gaz taşınması durumunda enerji dengesinin bozulacağını ve bunun bir tek tedarikçinin hakimiyetine yol açacağını savundu.

Bu durumda doğu ve orta Avrupa’daki ülkelerin enerji güvenliğinin de etkileneceğini ileri süren Duda, "Kuzey Akım 2 projesinin gerçekleşmemesi gerektiği kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Duda, bu projenin sadece ekonomik değil siyasi olduğunu vurgulayarak, ABD'den de sıvı gaz alınabileceğine işaret etti.

Bu konuda Polonya'nın tutumunu desteklemediği için Avrupa Birliği'ni (AB) eleştiren Duda, "AB Komisyonunun açık bir şekilde olumsuz yorum yapmamasına şaşırıyoruz." dedi.

Duda, Avrupa Adalet Divanının, Polonya Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşını düşüren yasal düzenlemeyi “acilen” askıya alması gerektiğiyle ilgili verdiği karara ilişkin olarak, kararın geçen cuma günü alındığını, ülkesinde değerlendirildiğini ve öngörülen yasal süre içinde reaksiyon gösterileceğini kaydetti.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) ayrılacağı açıklamasını da değerlendiren Duda, bunun, anlaşmayı sistematik olarak ihlal eden Rusya’ya ABD Başkanı Donald Trump’ın bir cevabı olduğunu belirterek, ABD’nin açıklamasını anlayışla karşıladığını ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de, Almanya’nın ve AB'nin güçlü, demokratik ve Avrupa yanlısı bir Polonya'ya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Polonya ile Almanya arasında bazı konularda görüş ayrılığı bulunduğunu belirten Steinmeier, Avrupa Adalet Divanının verdiği karara işaret etti.

Steinmeier, Polonya’nın mahkemenin verdiği karara saygı göstermesini ve bunu uygulamasını ümit ettiğini belirterek, "Biz yasal düzenlemeyle ilgili Avrupa’daki endişeleri paylaşıyoruz." dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

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