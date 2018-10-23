BERLİN (AA) - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rus gazını Baltık Denizi’nden Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) boru hattı projesinin gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi.

Duda, Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kuzey Akım 2 boru hattı projesi ile gaz taşınması durumunda enerji dengesinin bozulacağını ve bunun bir tek tedarikçinin hakimiyetine yol açacağını savundu.

Bu durumda doğu ve orta Avrupa’daki ülkelerin enerji güvenliğinin de etkileneceğini ileri süren Duda, "Kuzey Akım 2 projesinin gerçekleşmemesi gerektiği kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Duda, bu projenin sadece ekonomik değil siyasi olduğunu vurgulayarak, ABD'den de sıvı gaz alınabileceğine işaret etti.

Bu konuda Polonya'nın tutumunu desteklemediği için Avrupa Birliği'ni (AB) eleştiren Duda, "AB Komisyonunun açık bir şekilde olumsuz yorum yapmamasına şaşırıyoruz." dedi.

Duda, Avrupa Adalet Divanının, Polonya Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşını düşüren yasal düzenlemeyi “acilen” askıya alması gerektiğiyle ilgili verdiği karara ilişkin olarak, kararın geçen cuma günü alındığını, ülkesinde değerlendirildiğini ve öngörülen yasal süre içinde reaksiyon gösterileceğini kaydetti.