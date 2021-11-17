Polonya'dan Merkel-Lukaşenko görüşmesine tepki

Polonya ise Merkel'in Lukaşenko ile olan diyaloğuna tepki gösteriyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile bu hafta içinde ikinci kez bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin Minsk'ten yapılan açıklamada Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizinin çözümünde müzakerelere gidilmesi konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Resmi haber ajansı BelTA'ya göre Lukaşenko'nun basın ofisinin açıklamasında "Sığınmacı sorununun derinlemesine tartışıldığı görüşmede taraflar mevcut sorunların çözümünde nasıl hareket edilmesi ve ilerlenmesi gerektiğinde belli bir anlayışa varmıştır" denildi. BelTA'nın haberinde Lukaşenko ve Merkel'in Avrupa Birliği ile Belarus yetkililerinin derhal müzakerelere başlanmasında mutabık olduğu belirtildi.

Berlin ise Pazartesi gününden sonra bugün ikinci bir telefon görüşmesi yapıldığını doğruladı ancak müzakere konusunda bir anlaşma olduğunu doğrulamadı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert "Başbakan Merkel, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü'nün desteği ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun işbirliği ile mağdur insanlara insani yardım ve geri dönüş imkanlarının sağlanması gerekliliğinin altını çizdi" dedi.

Seibert, Pazartesi günü yapılan ilk telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında olduğu gibi Lukaşenko için Belarus Devlet Başkanı sıfatını kullanmadı. Almanya'nın da aralarında olduğu Avrupa Birliği ülkeleri Belarus'ta ağustos ayında yapılan seçimlerin sonucunu ve dolayısıyla Lukaşenko'yu devleti başkanı olarak tanımıyor.

Polonya'dan tepki

Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Mueller daha önce Merkel'in Lukaşenko ile yaptığı ilk telefon görüşmesini eleştirdi. TVP televizyon kanalına yaptığı açıklamada Mueller, bunun "iyi bir adım olmadığını" ve "bir biçimde seçim sonucunu kabul etmek" anlamına geldiğini söyledi.

Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ise "Sorunun uluslararası hale getirilmesi hiç kuşkusuz gereklidir ancak bizi aşıp konuşarak ve öneriler yaparak değil" ifadelerini kullandı.

Federal Hükümet'ten savunma

Almanya hükümeti ise ilk görüşmeye gelen tepkiler üzerine bugün bir açıklama yaptı. Sözcü Seibert, Merkel'in Lukaşenko ile telefon görüşmesini Avrupa Birliği Komisyonu ile önceden anlaşarak ve "bölgedeki önemli ortakları da öncesinde bilgilendirerek" yaptığını söyledi.

Öte yandan Avrupa Birliği Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacılara 700 bin euro değerinde gıda, battaniye ve diğer yardım malzemesi yardımı yapılacağını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic yardımların "Belarus'un sınırındaki ve diğer bölgelerindeki insanların acılarını dindirmek için" olduğunu söyledi.

dpa, Reuters / EC, HS

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