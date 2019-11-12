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Polonya'dan Netflix'e Nazi ölüm kampı belgeseli tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:57 | Son Güncelleme

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesini söz konusu kampların sorumlusu izlenimi yaratan belgeselde değişiklik yapılmasını istedi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, küresel internet televizyon ağı Netflix'in Nazi ölüm kampı belgeseline tepki gösterdi.

BBC'nin haberine göre, Başbakan Morawiecki, Netflix'in Üst Yöneticisi Reed Hastings'e yazdığı mektupta, Nazi ölüm kampı belgesinde değişiklik yapılmasını istedi.

Morawiecki mektubunda, Netflix'in bir yapımında gösterilen haritada yer alan ölüm kamplarının bugünkü Polonya sınırlarında olduğuna dikkati çekti.

Bu durumun "Polonya'yı ölüm kamplarından sorumlu" izlenimi yaratacağını savunan Morawiecki, ülkesinin 2. Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından işgal edildiğini anımsattı.

Morawiecki, 2. Dünya Savaşı ve Nazi Soykırımı ile ilgili gerçeklerin muhafaza edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Netflix'teki belirli işlerin "büyük oranda yanlış olduğunu" ve "tarihi yeniden yazdığı"nı ileri süren Morawiecki, mektubuna, 1942'nin sonlarındaki Avrupa haritası ile gönüllü olarak atıldığı Auschwitz toplama kampından kaçışı sonrası anılarını kaleme alan Polonyalı asker Witold Pilecki'nin beyanlarını da ekledi.

Morawiecki mektubunda "Bu korkunç hatanın istemeyerek yapıldığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Netflix'ten Reuters'a yapılan açıklamada ise belgeselle ilgili endişelerin farkında olunduğu kaydedildi.

Polonya'da geçen yıl çıkartılan yasa çerçevesinde ''Alenen ve gerçeklere aykırı olarak Polonya milletine ve devletine, Üçüncü Reich (Nazi Almanyası) tarafından işlenen Nazi suçlarından dolayı sorumluluk atfedenlere" üç yıla kadar hapis veya para cezası öngörülmüş, daha sonra İsrail ve ABD'nin tepkileri üzerine üç yıl hapis cezası verilmesi kısmı çıkarılmıştı.

Auschwitz-Birkenau kampına gönderilen 1,3 milyon kişiden 1,1 milyonu katledilmişti.

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2. Dünya Savaşı Auschwitz Nazi Nazi soykırımı ölüm kampı belgeseli Polonya

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